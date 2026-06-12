Canciller iraní augura un principio de acuerdo con EE.UU. “en uno o dos días” pero habla de una firma “digital”

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reafirmó este viernes que el principio de acuerdo con Estados Unidos está cerca y que su firma se podría tener “en uno o dos días”, aunque se haría digitalmente, después de que el presidente Donald Trump apuntase a que la formalización se materializaría en un acto en Europa.

“Estamos más cerca de un acuerdo que nunca. Podría concretarse en uno o dos días, o incluso en los próximos días”, señaló en una entrevista a la cadena de televisión estatal IRIB, en la que pidió una vez más a los medios de comunicación que eviten hacer “especulaciones” que perjudiquen lo que describió como una “oportunidad”.

El jefe de la diplomacia iraní además reiteró que las partes harán el correspondiente anuncio “tan pronto como concluyan las negociaciones”, precisando que cada una “firmará a distancia”, con lo que descartó la celebración de un acto como había manifestado este jueves Trump.

“La firma se realizará en la primera fase (...) de forma digital. Cada parte firmará a distancia y luego se anunciará que este memorando de entendimiento ha sido firmado por ambas partes” , indicó.

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.



In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

De la misma forma, el canciller aseguró que el memorando de entendimiento “es positivo para los intereses del pueblo iraní y consolida las victorias del país en el terreno”.

En esta línea, garantizó que el documento, “aunque tiene apenas dos o una página y media, se ha negociado durante más de dos meses, y todas sus cláusulas y frases se han revisado en repetidas ocasiones”, al tiempo que la cartera que él dirige llevó a cabo su trabajo “con el máximo cuidado y cautela”.

En cuanto al contenido, Araqchi señaló que este no aborda la cuestión del enriquecimiento de uranio, sino que será determinado en “el acuerdo final”.

Algo similar a lo que ocurrirá con la reconstrucción del país tras los ataques de Estados Unidos e Israel, ya que también se acordará en etapas más avanzadas de la negociación.

Sin embargo, consideró que el principio de acuerdo tiene “enemigos”, en particular Israel, a quien acusó de “buscar obstáculos para sabotearlo”, y afirmó que Irán no retrocederá ante amenazas. “Si quieren que vayamos a la guerra, estamos preparados”, aseveró.

El futuro del estrecho de Ormuz

Durante la entrevista, el ministro reiteró que la prestación de servicios en el estrecho de Ormuz, que describió como uno de los “instrumentos de disuasión más importantes”, tendrán un costo.

Para luego informar de que las consultas “exhaustivas” con Omán sobre este paso clave para el comercio mundial han dado “resultados positivos” y que se espera “próximamente” una declaración sobre el futuro control esta vía marítima.

Este comunicado se emitirá conjuntamente con el gobierno omaní, ya que el estrecho se encuentra entre los territorios de ambos países de Medio Oriente.

El acuerdo incluye el fin del conflicto en Líbano

El canciller también se refirió a que el principio de acuerdo con EE.UU. establece el cese de las hostilidades en “todos los frentes, incluido Líbano”, donde ya han muerto más de 3.700 a manos del Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo.

“El memorando de entendimiento de Islamabad declara el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano. Nunca hemos olvidado a Líbano en esta guerra, porque Líbano y (el partido-milicia chií) Hezbolá lucharon junto al pueblo iraní y nunca los abandonaremos ”, señaló a IRIB.

Asimismo, el jefe de la diplomacia iraní reiteró que “el alto el fuego declarado” incluye a Beirut y señaló que “en virtud de este acuerdo” las partes asumirán “el compromiso de no iniciar una nueva guerra ni utilizar amenazas ni la fuerza”.