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    Carabinero motorista queda grave tras ser impactado frontalmente por vehículo en Cerrillos

    El funcionario fue trasladado en helicóptero institucional hasta el Hospital de Carabineros, donde permanece consciente pero con diversas fracturas. Conductor involucrado habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de la colisión.

    Por 
    Luis Cerda
    Imagen referencial: Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Un funcionario de Carabineros resultó gravemente herido la tarde de este jueves luego de ser impactado por un vehículo particular mientras realizaba labores de patrullaje preventivo en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo con información preliminar entregada por la institución policial, el hecho ocurrió cerca de las 18.00 horas, cuando motoristas de la Prefectura Rinconada se desplazaban por calle Lo Errázuriz.

    Por causas que son materia de investigación, un automóvil particular colisionó de manera frontal a uno de los funcionarios.

    Producto del impacto, el carabinero sufrió diversas fracturas y debió ser evacuado en un helicóptero institucional hasta el Hospital de Carabineros, donde permanece internado.

    Desde la institución indicaron que el funcionario se encuentra grave, aunque consciente, mientras recibe atención médica.

    Respecto del conductor involucrado, los antecedentes preliminares apuntan a que habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, situación que deberá ser establecida mediante las diligencias correspondientes.

    La investigación quedó a cargo de personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que trabaja para determinar la dinámica y responsabilidades en el hecho.

    Más sobre:PolicialCarabinerosCerrillos

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