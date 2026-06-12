Metro cierra cinco estaciones de la Línea 2 por “persona en la vía”

Santiago, 3 septiembre 2024. Autoridades dan a conocer los datos que Òtransforman al tren subterrneo de Santiago en el con mejor conectividad de SudamricaÓ. Javier Salvo/Aton Chile

La empresa Metro informó la tarde de este viernes de la interrupción del servicio en la Línea 2, trazado que va de norte a sur, debido a una “persona en la vía”.

Según la información disponible, el cierre afecta las estaciones El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño.

El servicio parcial fue informado alrededor de las 17.20 horas, unos 40 minutos antes de la hora punta de la tarde, cuando se señaló que el servicio estaba disponible solo entre las estaciones Lo Ovalle y Hospital El Pino, en el extremo sur del tramo; y desde Franklin a Vespucio Norte.

Debido a lo anterior, es que el sistema Red de Movilidad activó buses de apoyo por Gran Avenida, que corresponden a los servicios 201, 271, 223 y 301.