Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios. Foto referencial de archivo

Este martes se oficializó el esperado regreso de Ed Sheeran a nuestro país, el que se encuentra considerado como parte del recorrido de su Loop Tour.

Para su espectáculo en Chile también se confirmó la participación de Finneas como artista invitado, quien abrirá la fecha del 21 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La gira ofrece una producción en vivo renovada y la interpretación de canciones inéditas de su nuevo álbum Play, que se presentó en septiembre pasado.

Venta de entradas para Ed Sheeran

Se confirmó que el concierto de Ed Sheeran en Chile tendrá su venta de entradas a través de ticketmaster.cl.

El proceso comenzará con la preventa del lunes 4 de mayo a las 11:00 horas, la que será exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Santander.

Posteriormente se realizará la venta general, desde el miércoles 6 de mayo a las 11:01 horas.

Las ubicaciones y precios sin descuento son: