Por qué retiraron el estudio de Barbacid que había logrado curar el cáncer de páncreas. Foto: Europapress

Un estudio sobre un tratamiento capaz de curar el cáncer de páncreas en ratones fue retirado por la revista científica donde había sido publicado .

Según informó el diario El País, la decisión se tomó tras detectarse un conflicto de intereses no declarado por parte de sus autores.

¿La cura contra el cáncer de páncreas?

El trabajo estaba liderado por el químico español Mariano Barbacid, junto a las investigadoras Carmen Guerra y Vasiliki Liaki, todos vinculados al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Por qué retiraron el estudio de Barbacid que había logrado curar el cáncer de páncreas. Foto: Europapress

La investigación había sido publicada el 2 de diciembre de 2025 en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS) , tras haber sido rechazada previamente por Nature.

El estudio describía una “triple terapia” basada en tres fármacos experimentales que atacaban la proteína KRAS, clave en el desarrollo de este tipo de cáncer.

Según los resultados, el tratamiento logró la regresión completa y duradera de tumores en 45 ratones , incluyendo modelos con células humanas.

Se trata, sin embargo, de un hallazgo preclínico, es decir, aún lejos de ser probado en personas.

Por qué retiraron el estudio de Barbacid que había logrado curar el cáncer de páncreas. Foto referencial: John Hopkins Medicine / iStock.

¿Por qué se retiró de la revista?

La publicación fue retirada tras una revisión iniciada en febrero.

¿El motivo? Los autores no informaron que eran copropietarios de la empresa Vega Oncotargets , creada en 2024 para desarrollar terapias contra el cáncer de páncreas .

Barbacid, Guerra y Liaki poseen en conjunto un 25% de la compañía y, además, han solicitado patentes vinculadas a la investigación.

Para los editores de PNAS, esto constituye “un conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación”.

La normativa de la revista es explícita: los miembros de la Academia, como Barbacid, deben presentar sus estudios por una vía distinta si tienen intereses que puedan influir en su objetividad o generar ventajas competitivas.

Aunque en algunos casos este tipo de situaciones se resuelve con una corrección o nota aclaratoria, en este caso la revista optó por la retractación total del artículo.

La decisión se explica, en parte, por el rol de Barbacid como miembro de la Academia, una posición que implica estándares más estrictos.

¿Qué pasará con el estudio?

Desde el equipo investigador reconocieron el error.

Carmen Guerra admitió que “metieron la pata” al no declarar los vínculos empresariales y aseguró que el estudio ya fue reenviado a la misma revista , esta vez con la información completa, en un intento por validarlo nuevamente.

Más allá de la controversia, el estudio sigue siendo relevante desde el punto de vista científico, aunque limitado a experimentos en animales.

Su eventual aplicación en humanos, si llega a concretarse, requerirá años de investigación adicional y ensayos clínicos rigurosos.