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    Alcaldesa de Vitacura por eliminación de contribuciones a mayores de 65 años: “Todos tenemos que apretarnos el cinturón”

    La jefa comunal, además, detalló lo conversado con el titular de la cartera de Hacienda, Jorge Quiroz, en una reunión con ediles, afirmando que el ministro quedó de estudiar las propuestas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, abordó la propuesta que el gobierno presentó en el Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social sobre la eliminación de las contribuciones para personas mayores de 65 años.

    La jefa comunal señaló, en el programa de streaming Desde la Redacción, que hay que apretarse el “cinturón”. “Como se lo están apretando en el Estado Central, si el ministro (Jorge) Quiroz pidió una rebaja de un 3%, todos tenemos que apretarnos el cinturón”, aseveró Merino.

    “Las contribuciones han perdido legitimidad, porque han crecido mucho a lo largo del tiempo”, planteó, añadiendo que “lo que nosotros creemos es que las contribuciones tienen que revisarse en forma global. Las contribuciones son un impuesto que se usa en el mundo; más de 170 países en el mundo, la mayoría de los países tienen pago de contribuciones, pero las contribuciones sirven para pagar los servicios municipales, no para financiar programas que deberían ser financiados con impuestos generales”.

    La alcaldesa de Vitacura expresó que “yo creo que aquí el problema de las contribuciones no lo vamos a arreglar en esta ley de reconstrucción completa”. En esa línea, explicó que desde su punto de vista debe existir focalización por el costo de la casa o por los ingresos, además de seguir una hoja de ruta en ello.

    “Hoy día, en Vitacura, el 96% de las familias pagan contribuciones; en Chile, solamente un 23%. Entonces, hoy día hay una carga muy grande para los vecinos de Vitacura”, mencionó Merino.

    “Nosotros le planteamos nuestras aprensiones”

    Asimismo, la alcaldesa de Vitacura detalló parte de lo hablado con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, expresando que “nosotros hemos tenido diversas reuniones; una primera reunión fue para transparentar las cifras, cuáles eran los impactos. Nuestra estimación en el caso de Vitacura estaba muy alineada con la que tenía Hacienda, y también se nos dijo el tema del Fondo Común Municipal que iba a ser compensado”.

    “Nosotros le planteamos nuestras aprensiones de que algunas personas iban a quedar todavía como insatisfechas porque van a seguir pagando contribuciones altas, y también a lo mejor la opción de focalizar para reducir los impactos en la merma de lo que está recibiendo el fisco, y él quedó estudiando, nos dio un feedback, nosotros esperamos que esta semana tengan una retroalimentación de cómo vamos a ir”, señaló Merino.

    Más sobre:VitacuraContribucionesCamila MerinoDesde la Redacción

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