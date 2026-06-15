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    Diputado Bernales (PL) y AC contra Grau: “A los colegas del PDG, creo que es importante que no pisen el palito”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el parlamentario liberal, integrante de la comisión revisora de la acusación constitucional sostuvo que los mismos argumentos que hoy se están utilizando contra el extitular de Hacienda se podrían usar contra Jorge Quiroz.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Diputado Alejandro Bernales en Desde la Redacción. Foto: Pedro Rodríguez.

    La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sigue avanzando en la Cámara de Diputados y se aproxima una, a todas luces, disputada votación en la sala de la corporación.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal), integrante de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exsecretario de Estado, sostiene que la acción es un error y hace un llamado a los integrantes de la bancada del Partido de la Gente (PDG) a votar el libelo en su mérito.

    Quiero hacer un llamado acá, aprovechar, a los colegas del PDG que están en este periodo importante, con una gran bancada. Yo creo que es importante que no pisen el palito”, sostuvo Bernales.

    En esa línea, les manifestó que: “Observen efectivamente cuál es la acusación constitucional, cuáles van a ser los argumentos que se van a dar y puedan votar más bien al mérito de la acusación y no por la señal de un parlamentario u otro parlamentario. Porque estamos hablando, además, de un ministerio que es sumamente relevante y los exministros lo han dicho”.

    Asimismo, puntualizó que incluso en la propia bancada del Partido Liberal habían dudas de cómo actuar frente al libelo.

    “En la Cámara hoy día, hay varios votos en duda, de hecho, en mi misma bancada. En nuestra bancada habían aparecido algunos parlamentarios diciendo, ‘bueno, vamos a ver qué es lo que pasa’. Hoy día, yo espero que mi bancada también, una vez que nosotros votemos en la comisión, estemos todos alineados, podamos votar en conjunto, aunque seamos pocos votos, cuatro votos, pero alineados, en el fondo, siguiendo la decisión que tomamos nosotros en la comisión”, puntualizó Bernales.

    El diputado liberal -quien explicó que nunca ha firmado una acusación constitucional, pero que, sin embargo, votó a favor de la que se llevó a cabo contra el exministro de Energía, Diego Pardow- sostiene que en el caso de la acción contra Grau, puede afectar incluso la imagen país.

    “Creo que los mismos diputados, algunos que se darán cuenta de que están cometiendo un error. Estamos hablando de las finanzas públicas de Chile. Cuando se acusa un ministro de Hacienda, porque la proyección no calzó, porque la proyección no dio, o no era la que se estimaba, yo creo que se hace un daño a la imagen también del país”, explicó el parlamentario.

    El diputado Bernales además no descartó que con los mismos argumentos contra Grau en el día de mañana se puede acusar al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    “Efectivamente si el argumento que hoy día existe, por parte de los parlamentarios, es que hay una proyección errada, hay que decir que los ministros de Hacienda efectivamente trabajan con proyecciones, probablemente nosotros podríamos estar acusando al ministro Quiroz porque proyectó mal alguna situación, o sea, por ejemplo, hablemos de la alza de los combustibles, ¿cierto? El gobierno le comprometió a los chilenos que esto iba a ser pasajero y que iba a empezar a bajar, ¿y si eso no ocurre? Entonces nosotros los parlamentarios tendríamos toda la libertad", explicó.

    Más sobre:Desde la RedacciónAlejandro BernalesPartido Liberal

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