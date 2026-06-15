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    Kast defiende embargos a deudores del CAE, pero afirma: “No buscamos perseguir a nadie”

    El Mandatario justificó los cobros que lleva adelante la Tesorería General y planteó: "Queremos que cada uno se haga responsable de sus actos”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El Presidente José Antonio Kast presenta indicaciones al proyecto de ley sobre Sala Cuna Universal. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En el marco de la firma de la indicación sustitutiva a la iniciativa de Sala Cuna Universal, el Presidente José Antonio Kast se refirió a los embargos a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), que derivaron en el primer choque con su antecesor, Gabriel Boric.

    Esto, luego que a casi 100 días de dejar el poder, el martes pasado el exmandatario decidió lanzar una arremetida inusual contra La Moneda, por la manera en que lleva adelante los cobros la Tesorería General de la República (TGR).

    El Mandatario en ejercicio, en medio de su alocución de este lunes en el Patio de Las Camelias, defendió que el Estado esté recuperando recursos de deudas universitarias.

    “Vamos a tener discusiones, como las que tenemos hoy día, de si corresponde o no cobrar como se están cobrando las deudas que tienen algunos jóvenes con el sistema público, que les facilitó recursos para estudiar”, dijo.

    El Jefe de Estado apuntó que “esos recursos que estamos hoy día solicitando, que se devuelvan, van precisamente a esto, a ver cómo dedicamos más recursos, más tiempo, más ocupación a aquellos niños que hoy día no lo tienen”.

    “Hoy día podríamos mejorar con creces el resultado de la educación superior, si pudiéramos invertir más en la educación de la primera infancia. Y ese es un llamado a la responsabilidad. Nosotros no buscamos perseguir a nadie, pero sí queremos que cada uno se haga responsable de sus actos”, afirmó.

    Kast, además, hizo un llamado a los estudiantes a evitar los actos violentos como los que han afectado a establecimientos emblemáticos.

    “Es un llamado a quien tiene hoy día una deuda, ese es un llamado al que hoy día tiene posibilidad de estudiar y no ocupa el espacio para estudiar, sino que piensa que con violencia va a lograr un resultado distinto al que tiene hoy día”, remarcó.

    “La violencia que hemos visto en algunos establecimientos educacionales emblemáticos, no lleva a nada, no construye. No solamente destruye espacios físicos, sino que destruye el aprendizaje y el alma de los jóvenes, porque los llama a ejercer violencia donde tiene que haber diálogo, donde tiene que haber educación. Eso es algo que no podemos olvidar jamás”, añadió.

    Finalmente, el Presidente planteó que es responsabilidad de todos “llamar a esa responsabilidad, decirle a esos jóvenes que han sido quizás objeto de una ideología, que piensan que con la violencia van a solucionar el problema, que no lo hagan” y que “cada peso que gastamos adicional y que no nos devuelven en temas de educación superior, es un peso menos para la educación de la primera infancia”.

    Indicación a Sala Cuna

    El Mandatario, en referencia a la indicación sustitutiva a la iniciativa de Sala Cuna, apuntó que a juicio del gobierno permitirá la conciliación “entre lo que es el trabajo digno y también la posibilidad de los emprendedores de dar empleo”.

    “Esto a nuestro juicio tiene que avanzar gradualmente para ser sostenible en el tiempo. Porque aquí hay que unir dos conceptos, la gradualidad y la responsabilidad. Como les digo, uno podría firmar un proyecto de ley y entusiasmar a muchas personas, y quizás un año, dos años, uno podría sostenerlo, pero en el tiempo quizás no se haga viable”, dijo.

    Y luego lanzó: “Muchas veces se quiere avanzar por un lado y se olvida la responsabilidad. Y es algo que tiene que estar en el centro de todo debate político de aquí hacia adelante. Cuando un gobierno decide mal, son las personas las que pagan las consecuencias. Y la decepción que sufren las personas cuando se legisla mal muchas veces es irreparable, y lo hemos visto en el tiempo, en distintas propuestas que han llegado a ser ley, con la responsabilidad compartida de muchos de los que estamos acá“.

    La propuesta del Ejecutivo apunta a avanzar hacia un sistema de cobertura universal, mediante una implementación gradual, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del beneficio y permita incorporar progresivamente a nuevos grupos de beneficiarios.

    El nuevo Fondo de Sala Cuna señalado en la indicación entregará un aporte destinado a financiar el beneficio, cuyo monto será definido regionalmente considerando los costos efectivos de provisión y las diferencias territoriales existentes en el país.

    La incorporación gradual de beneficiarios, se señala en la moción, permitirá asegurar la sustentabilidad del fondo y una “implementación responsable” de la política pública. Tampoco existirá obligación para el empleador de proveer directamente una sala cuna cuando esta no exista y no se establece un copago obligatorio por parte de los empleadores para acceder al beneficio.

    Más sobre:José Antonio KastSala CunaCAECrédito con Aval del Estado

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