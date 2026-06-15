Parlamentarios del Maule rechazan cierre de la cárcel de Chanco: “Se está resolviendo desde Santiago una materia que impacta directamente a la comuna”

Un grupo de parlamentarios de la Región del Maule cuestionaron la decisión adoptada por Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia de cerrar el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Chanco.

La medida fue anunciada recientemente y contempla el traslado de los internos que se encuentran recluidos en el recinto.

Según apuntó la senadora de Renovación Nacional, Andrea Balladares, “quiero expresar nuestra preocupación, pero también nuestro rechazo a esta decisión. No es aceptable que una medida de esta magnitud se adopte sin informar a las autoridades de la región, sin dialogar con la comunidad y sin entregar una explicación clara de sus fundamentos”.

De acuerdo a lo que sostuvo la senadora, “lo que corresponde en una materia tan sensible es transparencia, participación y una evaluación seria de sus consecuencias, no decisiones adoptadas de manera unilateral que terminan con la región enterándose a última hora”.

Asimismo apuntó que “Chile enfrenta una crisis carcelaria evidente, con recintos sobrepoblados, déficit de infraestructura y una creciente presión sobre el sistema penitenciario. Por eso no sólo nos preocupa, sino que rechazamos una decisión que elimina capacidad penitenciaria en la región sin que se hayan explicado adecuadamente sus fundamentos”

Por su parte el diputado Daniel Bustos del Partido Republicano indicó “el CDP de Chanco alberga internos de baja peligrosidad y durante años ha sido un ejemplo de reinserción social. Incluso podría transformarse en una alternativa para recibir población penal de similares características proveniente de recintos cercanos que hoy enfrentan problemas de sobrepoblación. En lugar de cerrar esta cárcel, creemos que el Estado debiera evaluar cómo fortalecer ese modelo”.

En la ocasión, los parlamentarios además plantearon la posibilidad de que se mantenga operativo el establecimiento bajo un modelo especializado en reinserción social, destinado a internos de baja peligrosidad, adultos mayores o población penal proveniente de otros recintos que actualmente enfrentan problemas de sobrepoblación.

Asimismo, bustos sostuvo que “he recibido llamados de funcionarios de Gendarmería y de vecinos de Chanco que nos han manifestado su molestia por una decisión que nadie les explicó. La comunidad siente que nuevamente se está resolviendo desde Santiago una materia que impacta directamente a la comuna sin escuchar a quienes viven en el territorio”.

Finalmente, hicieron un llamado al Ministerio de Justicia y a Gendarmería de Chile a reconsiderar la medida y a abrir una mesa de trabajo con las autoridades regionales, los funcionarios y la comunidad.

“Lo mínimo que espera la Región del Maule es ser escuchada antes de adoptar una decisión que impacta directamente a una comuna y que además abre legítimas interrogantes sobre la política penitenciaria que el Estado pretende desarrollar en el futuro”, concluyeron.