Presidente Kast proyecta un escenario complejo para el empleo: “Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar”

El presidente José Antonio Kast proyectó un escenario complejo para el empleo. “Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar", dijo el mandatario en el marco de la presentación de las indicaciones al proyecto de sala cuna universal.

Sin entregar en detalle las razones de su comentario y bajo el contexto del desempleo que vive Chile y, apuntando también al aumento de los costos de contratación, el presidente Kast dijo que “julio, agosto, septiembre, octubre son meses difíciles donde todos tenemos que tener conciencia de que hay familias que no llegan a fin de mes”.

“El Estado no puede con todo y por eso necesitamos la colaboración activa de las distintas áreas de nuestra vida social y el Parlamento aquí también tiene un rol muy importante, que es actuar con responsabilidad, es decir, qué cosas podemos hacer y en qué tiempo podemos lograr esos avances, porque es muy fácil en todos lados solicitar más recursos, el Estado está haciendo un esfuerzo importante y le pedimos a todos los sectores de la nación que nos ayudenen eso”, agregó.

En su llamado, el mandatrio apeló a que se busque “donde hay espacio para contratar personas”.

Sin embargo, de cara al futuro, fue más optimista. “Van a llegar nuevas inversiones, muchas nuevas inversiones, pero quizás se van a hacer realidad en seis meses, en un año, en un año y medio. “Cómo pasamos este periodo crítico donde Chile tiene unas tasas de desempleo más altas de todo nuestro continente; eso nos obliga a ser muy responsables”, dijo.

Respecto a sala cuna, el mandatario comentó que las indicaciones buscan un equilibrio entre garantías para las mujeres cuidadoras y que no genere un efecto en el empleo.

“Nosotros estamos convencidos de que estas indicaciones nos van a permitir realizar los ajustes necesarios y avanzar hacia un derecho, hacia un sistema de esa la cuna que contemple la conciliación entre lo que es el trabajo digno y también la posibilidad de los emprendedores de dar empleo. Y esto a nuestro juicio tiene que avanzar gradualmente para ser sostenible en el tiempo, porque aquí hay que unir dos conceptos, la gradualidad y la responsabilidad”, dijo.

En esa línea, el presidente Kast enfatizó que el proyecto es responsable con el contexto del país y los efectos que busca sobre el empleo femenino.