Tedros llama a intensificar de forma “masiva” la respuesta al brote de ébola en RDC ante su rápida propagación

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este miércoles sobre la necesidad de intensificar de manera “urgente” y “masiva” la respuesta al que se ha convertido en el brote de ébola más letal registrado en República Democrática del Congo (RDC).

“El brote se está propagando más rápido de lo que podemos ampliar nuestra respuesta, y los nuevos casos se han duplicado en algunos focos de la enfermedad solo durante la última semana”, indicó Tedros en un mensaje en redes sociales.

En su publicación, además llamó a “intensificar de forma urgente y masiva todos los esfuerzos, en todos los pilares de respuesta y por parte de todos los socios” .

Ello implica, según precisó, llegar a “todas las comunidades afectadas a pesar de la inseguridad y los desplazamientos”, reforzar la coordinación bajo el liderazgo del Gobierno, garantizar que los trabajadores sanitarios cuenten con la protección, formación y apoyo que necesitan, y acelerar el acceso a la atención de salud, vigilancia y entierros dignos y seguros.

Personal médico escolta a un paciente con ébola a un centro de tratamiento en Mongbwalu, provincia de Ituri, RDC. Foto: Europa Press/Contacto/Shi Yu - Archivo.

De acuerdo con el último balance del Instituto Nacional de Salud Pública de la RDC, hasta la fecha se han registrado 3.874 casos confirmados, de los cuales 717 se encuentran en situación de aislamiento u hospitalizados.

Del mismo modo, la autoridad sanitaria señaló que mientras 749 pacientes se han recuperado desde el inicio de la pandemia, 1.751 han perdido la vida a causa de la enfermedad, elevando la tasa de mortalidad al 45,1%.

Este brote de la cepa Bundibugyo, para la cual todavía no existe vacuna aprobada, fue declarado el pasado 15 de mayo y, según el Instituto sanitario, se mantiene en las cinco provincias afectadas: Alto Uélé, Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tshopo, con 51 zonas sanitarias impactadas por el virus.