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    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Este miércoles Todd Martínez, co-head Sovereign Ratings Americas, de Fitch Ratings, se refirió a la situación fiscal y al nivel de endeudamiento del país.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Irais Pérez, country head Región Andina y Centroamérica, Fitch Ratings; Todd Martínez, co-head Sovereign Ratings Americas, Fitch Ratings; y Rodrigo Aravena González, economista jefe del Banco de Chile.

    Una nota de cautela puso Todd Martínez, co-head Sovereign Ratings Americas de Fitch Ratings, al analizar las implicancias para la clasificación de riesgo de Chile de que su deuda pública siga acercándose al límite que se ha autoimpuesto el país, de 45% del PIB. Al cierre del segundo trimestre esta se ubicó en 43,1% del PIB.

    En el marco de la conferencia Fitch On Chile, realizada este miércoles, Martínez se refirió a los planes de consolidación fiscal del Ejecutivo, y señaló que “los precios del cobre y litio podrían mejorar las perspectivas para el déficit efectivo de Chile, pero no tenemos muy claro si el gobierno está en buenas condiciones para lograr sus metas de consolidación estructural”.

    “En el lado de los ingresos, la megarreforma tiene un impacto fiscal. El impacto directo es de 0,5% del PIB. En general, tenemos una visión escéptica de reformas que (se) pagan por sí mismo con crecimiento, así que vemos algo que podría agravar un poquito la situación fiscal en vez de mejorarlo”.

    Además, indicó que “no tenemos muy claro si se podrá recortar el gasto en esos US$ 6.000 millones (que ha comprometido el gobierno), si va a ser algo estructural o algo temporal. Y a la vez, Chile es un país que está envejeciéndose, un país que ha mostrado que quiere un Estado de bienestar algo más fuerte, así que veo una presión estructural en el lado del gasto”.

    Con todo, sostuvo que al gobierno actual “lo vemos bastante enfocado en reducir esos gastos por debajo de la línea, así que creo que algo de consolidación, mejores precios y un enfoque en esos temas por debajo de la línea, podría ayudar a estabilizar la deuda del PIB en los próximos años”.

    Respecto de los niveles de deuda, Martínez comentó que si bien el techo prudencial de 45% del PIB “no necesariamente es un umbral para nosotros por encima del cual haya otra rebaja de la calificación de Chile”, seguir más arriba sí podría tener un efecto en la nota soberana.

    En esa línea, explicó que el país cuenta con “algo de espacio para mayor deuda sin poner en riesgo su calificación (actual de) A-, pero no tiene un colchón muy amplio. Si la deuda sigue subiendo por encima de 45%, creo que sí podría eventualmente significar una rebaja de la calificación”.

    “Eso no quiere decir que Chile no tiene espacio fiscal. Creo que la deuda tendría que subir mucho más antes de que tuviera secuelas negativas para las tasas locales, el acceso a financiamiento externo, la dinámica fiscal, pero sí podría tener implicancias para la calificación en un horizonte más cercano”, sostuvo.

    Por otra parte, expuso que “si el gobierno realmente logra mejor crecimiento, eso también tendría beneficio para el déficit fiscal y si logra poner la deuda en una trayectoria descendente, creo que podría haber buenas noticias para la calificación. Pero en los dos casos lo veo más como algo de mediano plazo, no algo inmediato”.

    Martínez también se refirió al giro hacia la derecha de los gobiernos de la región, advirtiendo que “muchos gobiernos de derecha a veces sobreestiman su capacidad de mejorar el crecimiento y mejorar las finanzas públicas con cambios de eficiencia, de confianza. He visto esta película muchas veces y a veces si no hay reformas profundas, suele haber decepción en esas áreas, en lo fiscal y el crecimiento”.

    “Creo que, en Chile y Perú, y otros países que están mirando hacia la derecha, no solo basta con que no haya un gobierno de izquierda, sino que tiene que haber reformas profundas”, apuntó.

    Más sobre:ClasificaciónFitchGobiernoAjuste FiscalNotaRiesgo

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