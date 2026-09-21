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    En Palacio: libertarios hace su estreno en cita de coordinación con Segpres y jefaturas de bancadas

    En el partido fundado por Johannes Kaiser aunque no son parte del gobierno, comentan que siempre concurrirán a Palacio si es que son convocados. El objetivo, dicen entre los diputados, es que no quieren "enterarse por la prensa" de los anuncios legislativos.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Jefes de bancadas reunidos con la Segpres. Foto: Segpres.

    Pasadas las 08.00 de la mañana, por primera vez en más de seis meses de la administración del Presidente José Antonio Kast, representantes del Partido Nacional Libertario llegaron hasta La Moneda.

    Concretamente, fueron los jefes de la bancada de ese partido, Hans Marowski y Paulina Muñoz, quienes arrribaron a Palacio con el objetivo de asistir a la reunión de coordinación que mantiene la Segpres con el resto de los titulares de cada bloque oficialista.

    Quienes supieron de cómo se gestó esa invitación, aseguran que fue el propio ministro de esa cartera, José García Ruminot (RN), quien le abrió las puertas de Palacio a los representantes libertarios para la reunión de este lunes.

    En la bancada, si bien afirman que hubo coordinación con la plana mayor del partido, añaden que la decisión de ir se zanjó en mayor medida entre los propios diputados.

    Reunidos durante una hora, en la cita -en la que también estuvieron Diego Schalper (RN), Flor Weisse (UDI) y Benjamín Moreno (republicano)- se abordó en mayor medida la tramitación del proyecto de sala cuna.

    En la conversación, la Segpres -que además del ministro estuvo representada por la subsecretaria Constanza Castillo (RN) y el jefe de la Dirección de Relaciones Políticas, Emiliano García (republicano)- se les transparentó a los diputados que la iniciativa sería ingresada con discusión inmediata.

    Consultada la diputada Muñoz, aseguró que “nosotros creemos que siempre debemos estar coordinados, así que agradecemos mucho la invitación”.

    Respecto de la disposición de seguir concurriendo a este tipo de reuniones, la parlamentaria afirmó: “nosotros siempre hemos dicho que queremos apoyar las gestiones y creemos que la coordinación es una de las principales herramientas para sacar adelante los temas legislativos y los temas que le hagan bien al país”.

    El diputado Schalper, en tanto, valoró la presencia de los libertarios, asegurando que PNL, “cuando se trata de contribuir a Chile, está disponible”.

    “Me alegra mucho que el Partido Nacional Libertario, enfrentado a desafíos de Estado, como permitirle a las mujeres poder desarrollar mucho mejor su trabajo -en referencia a sala cuna- esté disponible a cooperar”.

    Junto con ello, el jefe de bancada de RN, afirmó que “nosotros siempre vamos a estar disponibles a que aquella parte de los partidos que no son del oficialismo, pero que quieren contribuir a agendas de Estado, las puertas van a estar abiertas”.

    “Leal oposición”

    A inicios del actual gobierno, el presidente del PNL, Johannes Kaiser, aseguró que su colectividad sería una “leal oposición” a Kast.

    Esto, con el objetivo de mantener el equilibrio de no ser oficialista -producto que rechazaron ser parte del Ejecutivo-, pero al mismo tiempo colaborar para sacar adelante su agenda legislativa.

    En ese contexto, los ocho diputados libertarios, en la práctica, se han comportado como oficialistas a la hora de concurrir con sus votos en el Congreso Nacional.

    Sin embargo, no han dudado en emplazar al gobierno para presionar por las agendas que llevan adelante, particularmente los indultos a exuniformados condenados tanto por delitos en la dictadura como los ocurridos en el estallido social.

    Transitando por esos dos carriles, los diputados ya habían ido al Palacio presidencial de Cerro Castillo, para pedir justamente que el Presidente Kast concrete esa facultad presidencial.

    Consultada la diputada Muñoz sobre si la concurrencia de hoy significa que están abiertos a sumarse al gobierno, respondió que “no, pues esta no es una instancia para sumarnos formalmente al gobierno. Nosotros estamos muy cómodos con nuestra posición

    “Además de recordarle al Presidente los compromisos que asumió con su programa de gobierno, nosotros políticamente consideramos que somos un ancla de la derecha y así nos vamos a mantener”, complementó la subjefa de la bancada.

    Más sobre:PolíticaPartido Nacional LibertarioLa MonedaLa Tercera PMSegpres

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