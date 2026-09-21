Gobierno reingresa a Contraloría CEOL para proyecto de litio de Wealth Minerals por US$ 749 millones

El ministerio de Minería reingresó el tercer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que gestiona el gobierno de José Antonio Kast a la Contraloría General de la República.

Se trata del contrato para el salar de Ollagüe, llamado Kuska, un proyecto liderado por la canadiense Wealth Minerals que pretende invertir US$ 749 millones. El trámite fue reingresado el jueves de la semana pasada, luego de que la cartera minera avanzara en la tramitación de otras dos iniciativas: Laguna Verde y Ascotán, salares relacionados a CleanTech Lithium y a una alianza entre Codelco y Quiborax, respectivamente.

La semana pasada, en el ChileDay, el ministro de Minería, Daniel Mas, sostuvo que esos dos contratos “entraron de vuelta a Contraloría después de vergonzosas cuatro iteraciones. Logramos simplificar el proceso, logramos darle claridad al proceso, y esperamos que hoy día esto fluya mucho más rápido, y que de aquí a los menos años posibles se hayan aprobado todos los mecanismos medioambientales para que esto se convierta en inversión y en empleo”.

Estos contratos corresponden a un permiso que entrega el Estado de Chile a una empresa para explorar y explotar yacimientos que contengan litio.

El ministerio ha estado trabajando en el reingreso de un total de cinco Ceoles, de los cuales tres ya están en manos de la Contraloría. Trascendió que estos cinco trámites no fueron inicialmente aceptados por el organismo contralor, por lo cual se tuvieron que reescribir, ajustar y reenviar. El objetivo ahora de Minería es que estos trámites se resuelvan expeditamente para no tener que volver a ingresarlos.

El que ingresó ahora es Ollagüe, ubicado en la Región de Antofagasta, un proyecto que cuenta con 10.500 hectáreas. Wealth Minerals señala en su sitio web que en enero de 2023 los recursos totales indicados ascendieron a 741 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) con una ley de 175 miligramos por litro de litio, en tanto los recursos totales inferidos llegaron a 701 mil toneladas de LCE, con una ley de 185 miligramos por litro.

Cercanos a la empresa plantean que están a la espera de que este trámite concluya para seguir avanzando e invirtiendo en la etapa de estudios de prefactibilidad que viene, con la cual Wealth Minerals ya podría levantar capital para el proyecto.

La firma prevé que la etapa de estudios y obtención de permisos -entre ellos el más relevante, que es la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y que otorga el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia)- se extienda por tres años. Así, iniciarían las primeras construcciones el 2029, y las primeras producciones entre el 2030 y 2031. La inversión estimada de la empresa es de US$ 749 millones, basada en una evaluación económica que se realizó en enero de 2024.

Desde el gobierno, el ministro Mas dijo a Pulso el miércoles pasado que están “avanzando. Lo que queremos en el litio es dar certezas jurídicas para explotar la inversión. Queremos que el mundo privado sea el que tire este carro, no el Estado. Y como país queremos aprovechar este ciclo de litio de precios altos”.