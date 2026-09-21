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    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”

    “Rusia, desafortunadamente, ha perdido el control de su industria del diésel debido a la guerra en Ucrania", sostuvo Trump.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho hincapié este lunes en la necesidad de “poner fin” a la guerra “absurda” y “sin fin” en Ucrania, al tiempo que ha señalado que “el mundo entero sufre” ante el avance de la invasión, que comenzó hace ya más de cuatro años.

    “Rusia, desafortunadamente, ha perdido el control de su industria del diésel debido a la guerra en Ucrania. Un gran número de refinerías de diésel han sido destruidas y están, al menos temporalmente, fuera de servicio”, ha afirmado Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales.

    En este sentido, ha incidido en que la guerra “debe llegar a su fin”. “El mundo entero sufre mientras 25.000 personas, la mayoría de ellos militares, mueren cada mes. ¡Qué pena!”, ha aclarado.

    A finales de agosto, el presidente estadounidense instó a Ucrania a “aprovechar el momento” y trabajar para poner fin al conflicto con el horizonte de lograr una “paz duradera y sólida”.

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha hecho eco del mensaje de su homólogo estadounidense, defendiendo que “desde el primer minuto, Ucrania ha buscado la paz”, con “docenas” de propuestas para poner fin al conflicto iniciado hace más de cuatro años con la invasión rusa de Ucrania.

    “En estos momentos, existe un diálogo con el presidente Trump y Estados Unidos. También hay ideas sobre la mesa para acercar la paz, empezando por medidas firmes de desescalada. Las soluciones son posibles. Estamos dispuestos a trabajar en ello y lo discutiremos con nuestros socios al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York”, ha precisado en sus redes sociales.

    Zelenski ha reclamado que el sector energético, infraestructuras críticas y exportaciones de alimentos ucranianas dejen de ser “objetivos” de Rusia, asegurando que, de producirse, responderá con “medidas de desescalada equivalentes”.

    “De hecho, hay que poner fin a esta guerra de Rusia contra Ucrania y el sentido común (...) Sus consecuencias han sido de gran alcance: la pérdida de numerosas vidas, la destrucción de ciudades y pueblos, la inseguridad alimentaria, los retos energéticos, el extraordinario ritmo de desarrollo tecnológico (...) y el rápido avance de capacidades de ataque nunca antes vistas. Cada nueva semana de esta guerra, por no hablar de cada nuevo año, añade más y más problemas”, se ha lamentado.

    “La naturaleza de la guerra es ahora tal que el agresor también sufrirá. La tecnología lo hace posible. La fortaleza del liderazgo de los países puede --y debe-- lograr la distensión, la seguridad y la paz”, ha considerado.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpUcraniaGuerraRusia

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