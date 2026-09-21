De la Fuente remarca que si Chile no hubiera retirado su apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU “habría sido distinto el escenario”

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente abordó con Desde la Redacción de La Tercera la determinación de la expresidenta Michelle Bachelet de bajar su candidatura a la ONU tras su mal resultado en el tercer straw poll.

Y es que en la votación informal conocida el pasado viernes Bachelet solo obtuvo un voto de apoyo y un total de once rechazos, lo que además ya adelantaba un eventual veto desde algún miembro permanente del Consejo de Seguridad.

En ese contexto la también presidenta del directorio de Horizonte Ciudadano primeramente destacó las credenciales de la exmandataria y lamentó que se perdiera esta oportunidad: “Como país actuamos con mezquindad y le quitamos, le restamos el apoyo en el fondo”.

“Se tratan de establecer responsabilidades en el gobierno, que por qué en el fondo se hizo de esta manera, que la responsabilidad sería el presidente (Gabriel) Boric. Yo creo que nos perdimos una oportunidad y una oportunidad bien importante porque en el fondo dudo que podamos tener un contexto similar”, añadió de la Fuente.

Para la exsubsecretaria un elemento relevante en el desarrollo de las circunstancias es la polarización política en Chile, que llevó a que no existiera apoyo desde el actual oficialismo.

“Yo tengo la impresión que hay que sincerar la conversación, lo que hubo en general en el hoy oficialismo fue un tironeo permanente porque Michelle Bachelet no es del gusto de una parte de ese sector, no de todos porque de hecho ha habido parlamentarios y parlamentarias en particular que han hecho una defensa de la figura de la expresidenta Michelle Bachelet. El mundo que está más a la derecha en el actual oficialismo nunca quiso nunca nunca va a querer probablemente una figura que no sea más cercana”, explicó.

Por otro lado, también señaló que si Chile no hubiera retirado su apoyo a la postulación la situación hubiera sido diferente, y posiblemente actores como Estados Unidos podrían haber actuado diferente bajo su parecer.

En particular, mencionó que el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en la ONU solo no se reunió con la exmandataria, en algo que consideró “un desaire”.

“El embajador (Brandon) Judd dijo aquí no hay un veto explícito ni nada, pero en la diplomacia las señales también se interpretan, los silencios y por supuesto los gestos”, enfatizó.

Para posteriormente, detallar: “ Si nuestro país hubiese apoyado la candidatura de la presidenta Bachelet, como ha sido la tradición de nuestra política exterior mirada desde el Estado de Chile, probablemente habría sido distinto el escenario, o al menos habría sido bien inexplicable que Estados Unidos no pudiera, que no la recibiera ”.

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