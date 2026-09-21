“Los que se autodenominan patriotas...”: partidos de la oposición apuntan a Kast por bajada de candidatura de Bachelet a la ONU

Tras una nueva reunión de los presidentes de los partidos de la oposición, en la sede del Partido Socialista, estos emitieron una declaración conjunta en que abordaron el retiro de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaria General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuestionando duramente la decisión del jefe de Estado, José Antonio Kast, de no respaldarla.

El texto se inicia manifestando que: “los partidos politicos de oposición expresamos nuestro respeto, reconocimiento y respaldo a la expresidenta de la República Michelle Bachelet, quien ha decidido retirar su candidatura a la Secretaria General de las Naciones Unidas, tras un proceso internacional en el que representó a Chile con dignidad, compromiso y apego a los principios del multilateralismo, la paz, los derechos humanos y el Derecho Internacional”

Asimismo, añadieron que: “su experiencia y su compromiso con la democracia, la paz y la protección de los derechos fundamentales constituyen un motivo de reconocimiento para nuestro pais”.

Luego dieron paso a los cuestionamientos a la actual administración de no apoyar a Bachelet: “Rechazamos y consideramos inaceptable la decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de retirar el respaldo oficial de Chile a su candidatura y de dejar de participar en las gestiones destinadas a promoveria , según fue informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este gobierno no solo le quitó el respaldo a Michelle Bachelet, le quitó a Chile la posibilidad de defender una candidatura chilena ante el mundo. Así los que se autodenominan patriotas no fueron capaces de sobreponer los intereses de Chile por sobre su pequeña y mezquina definición ideológica , son directamente responsables de que una mujer chilena no logrará encabezar por primera vez este organismo internacional”.

“Presidente Kast usted tiene la obligación de dar a conocer su posición con respecto a los organismos internacionales, la paz y el multilateralismo” , añadieron, esto en medio de la visita del jefe de Estado a la ONU.

Desempleo y discusión presupuestaria

En tanto los timoneles partidistas cuestionaron la agenda en materia económica del gobierno y cómo estan enfrentando la crisis laboral, añadiendo que enfrentarán de manera común la discusión presupuestaria.

“Lo que nosotros vamos a hacer es proponer, vamos a generar una agenda y lo que se señaló el día de hoy es que vamos a trabajar conjuntamente desde la oposición para poder tener una agenda común frente a la ley de presupuestos, que ahí hay bastantes herramientas para poder hacernos cargo del empleo, esperamos que el gobierno esté en disposición de escucharla”, señaló la presidenta del Frente Amplio, diputada Gael Yeomans.

A su vez, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, sostuvo que: “El tema más importante que apremia a los chilenos y chilenas es la situación económica. Este gobierno, un gobierno de cota mil, finalmente está preocupado del mercado de capitales, está preocupado de transformaciones económicas que pueden redundar el beneficio en seis u ocho años más y no está preocupado de la realidad de millones de chilenos que ganan el sueldo mínimo y que hoy en día tienen una complejidad enorme para llegar a fin de mes”.

En tanto, el secretario general del PPD, Sebastián Vergara, afirmó que la agenda económica del Presidente Kast fracasó, y anunció que los partidos de oposición conformarán un equipo de trabajo transversal en materia económica.

“El llamado que hacemos al gobierno es a abrirse a conversar con la oposición. Es hora de que se dejen ayudar, que se dejen complementar por parte de los expertos de la oposición, donde hay mucha experiencia”, recalcó.