Senadora Vodanovic apunta a Kast y a Cancillería tras decisión de Bachelet de bajar su candidatura a la ONU

En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, La senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la decisión de la expresidenta Michelle Bachelet de bajar su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La otrora dos veces jefa de Estado anunció el retiro de su cruzada este sábado, luego de conocidos los resultados del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, en que solo obtuvo un aliento y 11 rechazos.

Bachelet había acordado con Brasil y México, los países patrocinantes de su aventura, esperar dichas votaciones para tomar una decisión sobre el futuro de su nominación, debido a que en los strow poll anteriores sus opciones ya se veían cuesta arriba.

En el diálogo con DLR, Vodanovic apuntó al Presidente José Antonio Kast y a la Cancillería, liderada por Francisco Pérez Mackenna, al señala que de no haber retirado el respaldo a la candidatura de la exmandataria el resultado habría sido distinto.

“Una candidatura sin el apoyo de su país, por supuesto que es cuesta arriba y nunca nadie lo desconoció. Lo dijo la propia presidenta, lo dijimos todos. Pero el resultado también es producto de aquello, de que en su país, el Estado de Chile le quita el apoyo”, dijo.

Y luego agregó: “Es una lástima que finalmente la primera secretaria general de la ONU no sea chilena y pudo haberlo sido”.

Para la presidenta del PS, tienda en la que milita Bachelet, con ese respaldo pudo ser diferente: “Evidentemente que si aquí hubiera habido un apoyo de la Cancillería, porque recordemos que la presidenta Bachelet, por eso yo decía al principio, ella recorrió el mundo con muy poco apoyo, apoyo real”.

“Ella iba sola a las reuniones, pero es muy distinto que vaya con el apoyo de la Cancillería”, remarcó.

A eso añadió que: “Yo creo que las cosas son como son, cada uno asumirá sus responsabilidades”.

La senadora además cuestionó la postura del gobierno de Kast sobre la ONU, señalando que está en línea con la visión de la ultra derecha en el mundo.

“A mí hoy día me preocupa realmente la visión sesgada que tiene el gobierno respecto de la ONU, de la posibilidad de fortalecer ese organismo, de tal vez como planteaba la presidenta, de modernizarlo, reformularlo, pero que no pierda el sentido original, que era finalmente buscar alternativas a los conflictos bélicos y no esperar que escalen como escalan hoy día, donde es tan fácil que haya finalmente conflictos que permanecen en el tiempo”, enfatizó.

Con todo, Vodanovic destacó la capacidad de Bachelet para sobreponerse a una derrota de este tipo.

“Sé que es una persona que se sobrepone y como dijo, va a seguir trabajando por estas causas desde otros lugares. Por lo tanto, hay Bachelet para rato”, zanjó.

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