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    Irán advierte que lanzará ataques con “nuevas armas” si Estados Unidos realiza más bombardeos

    “Si hubiera una nueva agresión, habría cambios significativos en nuestra defensa y en nuestra contraofensiva”, ha dicho el portavoz de la Guardia Revolucionaria.

    Por 
    Europa Press

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este lunes de que lanzará ataques contra nuevos objetivos y usará “nuevas armas” en caso de que Estados Unidos lance una nueva oleada de bombardeos contra el país asiático, en medio del estancamiento del proceso de diálogo mediado por Pakistán y el riesgo de un nuevo conflicto a gran escala en Medio Oriente.

    “Si hubiera una nueva agresión, habría cambios significativos en nuestra defensa y en nuestra contraofensiva”, ha dicho el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohebi, quien ha recalcado que Teherán “cambiaría la geografía de la guerra”. “Usaríamos nuevas armas y nuevas capacidades en el campo de batalla, causando sorpresa en el mundo”, ha adelantado.

    Así, ha apuntado que los objetivos cambiarían y que no tendrían por qué estar necesariamente limitados a los lugares atacados previamente, al tiempo que ha reseñado que Teherán tiene nuevos objetivos en sus listas contra los que podría emplear “armas estratégicas” no especificadas, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

    Mohebi ha hecho hincapié en que las fuerzas iraníes están preparadas para una guerra prolongada y ha insistido en que Estados Unidos e Israel han sufrido “una derrota histórica” en el conflicto abierto tras la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por ambos países contra Irán.

    En este sentido, ha hecho referencia a los ataques iraníes contra bases estadounidenses en Medio Oriente y ha remarcado que la situación actual forma parte del mismo conflicto y no una nueva etapa en la guerra. “Desde nuestro punto de vista, es la misma guerra”, ha dicho, antes de reseñar que la misma “no ha terminado”.

    Por su parte, el Mando Central de Jatam al Anbiya --el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes-- ha destacado durante la jornada que “las Fuerzas Armadas han cambiado las ecuaciones de seguridad en favor de la comunidad musulmana y la noble nación de Irán”, poniendo como ejemplo “la toma de la gestión del estrecho de Ormuz” y “el colapso de la hegemonía del Ejército de Estados Unidos”, al que ha descrito como “decadente” y “terrorista”.

    “Las Fuerzas Armadas no retrocederán ante el enemigo e infligirán el amargo sabor de nuevas derrotas a los agresores y detractores de la nación iraní, especialmente a los enemigos estadounidenses y sionistas y a sus aliados”, ha manifestado a través de un comunicado recogido por la cadena de televisión iraní, IRIB.

    En esta línea, el comandante del Ejército de Irán, Amir Hatami, ha subrayado que “las Fuerzas Armadas están en alerta y totalmente preparadas”. “No dudarán ni un momento a la hora de defender la independencia, la seguridad y la integridad de nuestro querido Irán”, ha zanjado, en medio de las diversas advertencias de las últimas horas contra Estados Unidos ante una posible oleada de ataques contra el país asiático.

    Más sobre:IránEstados UnidosAtaquesMedio Oriente

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