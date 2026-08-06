Violento turbazo en Puente Alto: sujetos amenazaron con armas de fuego a familia
Alrededor de seis sujetos ingresaron a una vivienda tras forzar uno de los ventanales.
Un violento “turbazo” se registró durante la noche del miércoles en la comuna de Puente Alto.,
Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando un grupo de delincuentes forzó un ventanal para ingresar al domicilio e intimidar a la familia con armas de fuego.
Según detalló el inspector Eduardo Isla Gutiérrez Biro Sur de la PDI, “aproximadamente seis sujetos ingresan fracturando uno de los ventanales y una vez dentro, utilizando arma de fuego, intimidan al núcleo familiar, logrando sustraer diversas especies”.
De acuerdo a lo que añadió, debido a los gritos de los vecinos que se percataron de la situación es que los sujetos huyen del lugar.
De todas formas, los delincuentes sustrajeron un botín avaluado $1.500.000 y según explicó el funcionario policial al momento de huir efectúan tres disparos, los cuales son al aire, no impactan en ninguna persona y no hay lesionados".
En cuanto a los autores del hecho, de acuerdo a la información preliminar, estos se trasladaban en dos vehículos y serían adultos, de nacionalidad chilena.
“Existen registros audiovisuales, principalmente de la llegada y de la huida de los sujetos, y de igual manera nos encontramos trabajando con personal del Laboratorio de Criminalística Central de nuestra institución, con la finalidad de levantar la evidencia necesaria dentro del sitio de suceso”, añadió.
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