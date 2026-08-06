Violento turbazo en Puente Alto: sujetos amenazaron con armas de fuego a familia

Un violento “turbazo” se registró durante la noche del miércoles en la comuna de Puente Alto.,

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando un grupo de delincuentes forzó un ventanal para ingresar al domicilio e intimidar a la familia con armas de fuego.

Según detalló el inspector Eduardo Isla Gutiérrez Biro Sur de la PDI, “aproximadamente seis sujetos ingresan fracturando uno de los ventanales y una vez dentro, utilizando arma de fuego, intimidan al núcleo familiar, logrando sustraer diversas especies”.

De acuerdo a lo que añadió, debido a los gritos de los vecinos que se percataron de la situación es que los sujetos huyen del lugar.

De todas formas, los delincuentes sustrajeron un botín avaluado $1.500.000 y según explicó el funcionario policial al momento de huir efectúan tres disparos, los cuales son al aire, no impactan en ninguna persona y no hay lesionados".

En cuanto a los autores del hecho, de acuerdo a la información preliminar, estos se trasladaban en dos vehículos y serían adultos, de nacionalidad chilena.

“Existen registros audiovisuales, principalmente de la llegada y de la huida de los sujetos, y de igual manera nos encontramos trabajando con personal del Laboratorio de Criminalística Central de nuestra institución, con la finalidad de levantar la evidencia necesaria dentro del sitio de suceso”, añadió.