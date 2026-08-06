Bajo cero en Santiago: este día de la semana bajarán drásticamente las temperaturas en la Región Metropolitana

Tras el paso de un sistema frontal de características frías en los próximos días, la Región Metropolitana experimentará un importante descenso de las temperaturas con temperaturas mínimas cercanas a los 0°C .

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que el cambio comenzará a percibirse desde este viernes 7 de agosto.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

Según indicó el especialista, este viernes “empezará una tendencia de temperaturas más bajas” , con extremas que rondarían los 5°C de mínima y 12°C de máxima en Santiago.

Sin embargo, el frío más intenso llegará después del ingreso del sistema frontal, previsto para el sábado.

Ese día, Santiago Centro tendrá temperaturas que van desde los 4°C y los 11°C, según el pronóstico de la Dirección Metereológica de Chile (DMC).

Bajo cero en Santiago: este día de la semana bajarán drásticamente las temperaturas en la Región Metropolitana. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Temperaturas bajo cero

De acuerdo con el meteorólogo, el descenso térmico “se va a acentuar hacia el domingo, cuando se celebra el Día del Niño, y el lunes” en la Región Metropolitana.

Sepúlveda explicó que el ingreso de aire proveniente de sectores polares favorecerá la ocurrencia de heladas en la capital.

En ese contexto, señaló que las temperaturas mínimas “podrían rondar entre 0°C y -1°C en el centro de Santiago” .

Además, precisó que algunas comunas de la capital podrían registrar valores aún más bajos.

“Puede haber sectores con -3°C a -4°C en la Región Metropolitana, como Tiltil y Pirque, lo típico”, afirmó.

Junto con el descenso de las temperaturas en la zona central, el sistema frontal también dejará nuevas precipitaciones en el centro sur y el sur del país.