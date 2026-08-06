Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo

Una verdadera fiesta popular fue la presentación de Vozinha ante los hinchas de Colo Colo en el estadio Monumental. Más de 20 mil hinchas llegaron al recinto de Macul para darle la bienvenida al arquero mundialista de Cabo Verde.

El evento comenzó a las 17.00 horas y contempló la presentación de diversas bandas, DJs y cantantes, como Garras de Amor, Juan Sativo, Forest y DJ Rocka, además de un show de luces y láseres. Sin embargo, la mayor parte de los simpatizantes arribó al recinto pasadas las 19.00, tomando en cuenta las demoras por la congestión, propias de un día laboral.

El evento, gratuito para el público, fue catalogado como Clase B por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, por lo que se prohibieron fuegos artificiales y se restringieron algunos elementos de animación. Eso sí, se autorizó el aforo máximo de 42 mil espectadores, la mitad de los 20.553 hinchas que finalmente llegaron al recinto de Macul.

Entre los insumos permitidos, se autorizó un lienzo en la parte superior del sector Arica, de 75 metros de largo por 2,5 de alto, con la leyenda El Orgullo del Pueblo, que se utiliza habitualmente en los partidos. En tanto, en la zona superior del sector Lautaro, se visó otro de 45 metros de largo por 2,5 de alto, con el número 1925, el año de fundación del club, que luce, también, un recorrido por sus insignias históricas.

Además, se aprobó el ingreso de más lienzos pequeños en el sector Arica, siete mil banderas de colores blanco y negro que se repartirán por distintas zonas del recinto y tres mil mangas de tipo globos para animar la fiesta.

Por último, se permitió la utilización de cuatro bombos de 40 pulgadas, los que estuvieron en el sector de Arica. Se exigió la presencia de 290 guardias.

Aparece el arquero

A las 19.25, todo quedó oscuro y los hinchas encendieron los celulares para llamar a Vozinha, mientras sonaba un tema musical alusivo al portero. Posteriormente, se dio paso al espectáculo de luces bajo el himno de Colo Colo. Un minuto después, el caboverdiano apareció vestido con el buzo del club desde el túnel y comenzó a saludar al público, que lo ovacionó apenas salió al césped.

El futbolista se acercó a la mitad de la cancha, saludó al animador Humberto Sichel, mientras su nombre se proyectaba en el círculo central junto con los otros emblemas del Cacique. De fondo, las múltiples copas que los albos han conquistado en su historia.

“Ha sido muy increíble, estoy muy contento y agradzco de todo corazón la amabilidad, el apoyo del hincha del más grande de Chile. Vamos, Colo Colo”, dijo. “No esperaba y estoy muy grato por la oportunidad de estar acá y muy agradecido”, añadió.

“Pienso que lo más importante es trabajar cada día para honrar esta camiseta y al final de campeonato podamos lograr los objetivos y dar alegría a los hinchas”, continuó. “Mi familia está muy feliz por el cariño del pueblo chileno y de los colocolinos” , destacó.

Después de su breve discurso, el portero lanzó algunas pelotas al público y posó con la Copa Libertadores de fondo, para luego regresar al centro del campo y esperar la camiseta. Finalmente, a las 19.43, el deportista extremo Sebastián “Ardilla” Álvarez bajó en un paracaídas desde un helicóptero y, tras un aterrizaje perfecto, le entregó la tricota número 29 al guardavallas.

Vozinha cerró su presentación repartiendo más pelotas por los demás sectores del estadio, a modo de vuelta olímpica. Firmó camisetas y posó con su lámina del Mundial. Luego de media hora en la cancha, el golero africano se retiró en un auto del patrocinador del club.