Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM

Vuelve “Interferencias” proyecto GAM donde músicos chilenos intervienen rincones del centro cultural, en una experiencia singular y de contacto íntimo con la audiencia.

Esta vez, la biblioteca se transformará en un espacio donde las artes cobran vida y la música se tomará el lugar que generalmente está reservado para los libros y la lectura. Todo gracias a Hermanos Ilabaca (HI), agrupación nacional formada por Pablo y Felipe Ilabaca, conocidos por ser los fundadores –junto a Lalo Ibeas y Toño Corvalán– del exitoso grupo nacional Chancho en Piedra. Si bien cada uno ha trascendido su fama por proyectos paralelos y también conjuntos –como el Colectivo Cantata Rock, Pillanes y la banda en vivo de 31 Minutos-, es en esta propuesta donde concentran sus propias composiciones y búsquedas como dúo.

Con interpretaciones llenas de energía y con clara influencia del rock latino, HI ha cautivado al público a través del funk, el pop y el soul. Una mezcla que en 2023 plasmaron en un primer disco, descrito por la misma banda como “energético y bailable”.

En GAM, los Hermanos Ilabaca encenderán el escenario de la cuarta temporada de Interferencias, donde el público asistirá a “una experiencia íntima y cercana que permitirá escuchar con atención la fusión de estilos musicales que nos gusta mezclar. La riqueza rítmica y las distintas capas de texturas armónicas y melódicas de nuestra música, a través de un repertorio de nuestra autoría conformado por canciones del primer disco y algunos adelantos de lo que será nuestro segundo álbum”, adelanta HI.

Será un viaje bailable y nostálgico por los ritmos de la escena popular nacional, con el sello inconfundible de la agrupación: “Es de suma importancia no sólo abrir nuevos espacios para el desarrollo de la cultura y las artes, sino que también abrir la mente para entender que cualquier instancia y contexto se puede intervenir con alguna expresión artística para conectarnos más como sociedad, repensarnos como comunidad y vivir la ciudad con pasión. Y esto es lo que GAM propone a través de Interferencias. Para nosotros es todo un honor haber sido convocados a abrir la cuarta temporada con nuestra música y arte”, explican.

Las próximas fechas de Interferencias GAM, coordinadas en conjunto con la periodista e investigadora musical Marisol García, continúan en noviembre con la electrónica de “Bitman y Roban” y con el grupo de rock chileno“Congelador” en diciembre.

12 Ago

Mi— 19 h

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