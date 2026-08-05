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    Culto

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM

    El dúo integrado por los ex Chancho en Piedra, realizará una presentación en formato íntimo en la que adelantará parte de su nuevo álbum. El concierto, que abrirá la cuarta versión del proyecto Interferencias GAM, tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto.

    Por 
    Equipo de Culto
    Sebastian Utreras

    Vuelve “Interferencias” proyecto GAM donde músicos chilenos intervienen rincones del centro cultural, en una experiencia singular y de contacto íntimo con la audiencia.

    Esta vez, la biblioteca se transformará en un espacio donde las artes cobran vida y la música se tomará el lugar que generalmente está reservado para los libros y la lectura. Todo gracias a Hermanos Ilabaca (HI), agrupación nacional formada por Pablo y Felipe Ilabaca, conocidos por ser los fundadores –junto a Lalo Ibeas y Toño Corvalán– del exitoso grupo nacional Chancho en Piedra. Si bien cada uno ha trascendido su fama por proyectos paralelos y también conjuntos –como el Colectivo Cantata Rock, Pillanes y la banda en vivo de 31 Minutos-, es en esta propuesta donde concentran sus propias composiciones y búsquedas como dúo.

    Con interpretaciones llenas de energía y con clara influencia del rock latino, HI ha cautivado al público a través del funk, el pop y el soul. Una mezcla que en 2023 plasmaron en un primer disco, descrito por la misma banda como “energético y bailable”.

    En GAM, los Hermanos Ilabaca encenderán el escenario de la cuarta temporada de Interferencias, donde el público asistirá a “una experiencia íntima y cercana que permitirá escuchar con atención la fusión de estilos musicales que nos gusta mezclar. La riqueza rítmica y las distintas capas de texturas armónicas y melódicas de nuestra música, a través de un repertorio de nuestra autoría conformado por canciones del primer disco y algunos adelantos de lo que será nuestro segundo álbum”, adelanta HI.

    Será un viaje bailable y nostálgico por los ritmos de la escena popular nacional, con el sello inconfundible de la agrupación: “Es de suma importancia no sólo abrir nuevos espacios para el desarrollo de la cultura y las artes, sino que también abrir la mente para entender que cualquier instancia y contexto se puede intervenir con alguna expresión artística para conectarnos más como sociedad, repensarnos como comunidad y vivir la ciudad con pasión. Y esto es lo que GAM propone a través de Interferencias. Para nosotros es todo un honor haber sido convocados a abrir la cuarta temporada con nuestra música y arte”, explican.

    Las próximas fechas de Interferencias GAM, coordinadas en conjunto con la periodista e investigadora musical Marisol García, continúan en noviembre con la electrónica de “Bitman y Roban” y con el grupo de rock chileno“Congelador” en diciembre.

    12 Ago

    Mi— 19 h

    Entradas en gam.cl

    Más sobre:MúsicaHermanos IlabacaBiblioGAMMúsica Culto

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