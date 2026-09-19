Crítica de discos/singles: The Beatles para la leyenda y Entremares y Asia Menor para los festejos patrios

*The Beatles - Norwegian wood (take 2)

Mientras estaba de vacaciones junto a su esposa Cynthia en los Alpes Suizos, a Lennon se le vino a la mente una melodía y trazó los primeros esbozos en una guitarra acústica. Pronto esa idea tuvo nombre (This Bird Has Flown) e inspiración: una aventura extramarital. Cuando comenzaron las sesiones de Rubber Soul (1965) este tema fue uno de los primeros que trabajaron, pero algo faltaba. Fue entonces cuando Harrison sugirió incluir un sitar -algo completamente innovador en esa época-, mientras que McCartney contribuyó con la sección media. La canción también cambió de nombre: Norwegian Wood (This Bird Has Flown). Como parte del inminente lanzamiento del boxset por los 60 años de Rubber Soul, The Beatles liberó esta semana una versión completamente inédita.

A diferencia de la toma original, que parte con una guitarra a la que luego se le une el sitar, esta vez todo comienza con el sonido característico del instrumento indio. La atmósfera es densa y experimental, con batería incluida, como si fuese una sesión del Revolver (1966). Es como si Lennon y compañía declamaran desde la India, como tanto deseaba John (Alejandro Tapia).

*Metamorfosis - Entremares

Conocidos como unos aplicados cultores de la cueca, con pasos por escenarios como el de Olmué, el conjunto Entremares lleva su sonido un poco más allá. A tono con el habitual interés de la música chilena en adaptar estilos, en su nuevo trabajo presentan una propuesta que llaman “regional chileno”. Básicamente es una lectura de la cueca en clave pop, trabajada en un diálogo de la instrumentación tradicional de arpa y guitarra criolla con el rock; desde el fill de batería y la guitarra eléctrica que suena de entrada en Temporales de Olvido, la colaboración con el baladista Andrés de León, el grupo deja en claro su interés. Un experimento que logra sortear. En Los Años sin ti, los bronces le dan un aire a cueca mexicana de la baja California, como bailada por los chilenos en los días de la fiebre del oro.

La breve Mi Mala Suerte, destaca la capacidad como intérprete de la cantante Kriss Meyer para apoderarse de una letra de desamor, con una producción musical que da espacios para los bronces y los fraseos de arpa. Luego, la ventana de diversidad se abre en Solo Yo, la colaboración con La Combo Tortuga en clave cumbia, que difícilmente podría sonar en un disco de cueca convencional, pero con un dominante acordeón y arreglos de bronces, ofrece un sencillo de vocación radial. Con su título elocuente, es un disco propositivo y que desafía a los más puristas (Felipe Retamal).

*Vaho - Asia Menor

Arrojado, salvaje y desafiante. A tres años de su memorable debut con el disco Enola Gay (el que les llevó a ganar el Pulsar 2024 por Mejor Nuevo Artista) el cuarteto de Temuco lanza la peonza aún más lejos. Eluden la comodidad de repetirse y ofrecen un material más denso, sostenido en pasajes de improvisación, largos interludios instrumentales y voces saturadas.

En el arranque con Lo bueno que tiene, lo malo que ignoro, suma palabras y distorsión al desencanto que ha cruzado las líricas del Nuevo Rock Chileno. “De tanto hacer ya no hay nada/De tanto hacer y de no hacer”, dice una línea. En Metal, el entramado de las frases de guitarras, sumado a la capa de teclados, baja como un arroyo por las laderas de la cordillera, en una composición muy paisajística y con segmentos de voz hablada. Un recurso que se ha vuelto recurrente, pero que el grupo administra con criterio.

El tramo final del álbum tiene momentos notables; el riff titilante y agudo de Vi al Diablo, un tema que ya venían tocando en vivo, sugiere urgencia y una rítmica que invita al movimiento. Los dos últimos temas, Mehuín y Calor, suman la colaboración de Narval Orquesta, en un ejercicio que le aporta densidad tonal con los arreglos de Andrés Quezada. En suma, un trabajo muy estimulante que invita a la escucha atenta en días de algoritmos y subraya el interés de la banda por desafiarse (Felipe Retamal).