Oposición alista diseños de su última batalla del año: el presupuesto de Kast

Los partidos de la oposición ya comenzaron a calentar motores para enfrentar el primer proyecto de presupuesto del Presidente José Antonio Kast, de cara al 2027.

Se trata de la principal batalla que tendrá el sector para los últimos meses del año, sobre todo luego de la promesa de campaña de Kast, respecto de millonarios recortes presupuestarios. Esto, en un escenario económico complejo.

Por lo mismo, cada uno de los partidos de oposición inició la revisión de sus prioridades. Además, evalúan contratar refuerzos que puedan asesorar a las bancadas en las maratónicas jornadas que resuelven el presupuesto de la nación para 2027.

La espera mantiene expectante a la oposición. El economista del Partido Socialista, Gonzalo Martner, sostiene que en su colectividad se ha buscado enfatizar justamente en “si es que el gobierno va a tomar medidas sobre reactivación”. Esto, dice, lo han conversado “en la comisión económica del PS, donde se han discutido estos elementos, lo que también ha hecho el mundo parlamentario con sus asesores”.

El PS tiene una comisión económica, que lidera Lysette Henríquez. En la bancada también han tenido encuentros para comenzar a abordar el tema y analizan solicitar apoyo técnico al exministro de Hacienda Mario Marcel.

En el Partido por la Democracia (PPD), por otro lado, ya comenzaron a contactar a exautoridades de distintos gobiernos de izquierda. La directiva, que encabeza el diputado Raúl Soto, ya se ha aproximado a la discusión. En la instancia quieren asesorarse con los exministros Álvaro García y Nicolás Eyzaguirre.

En contraste, en el Frente Amplio todavía no han contactado al exministro de Hacienda Nicolás Grau ni tampoco a Javiera Martínez, quien fue catalogada por Marcel como la mejor directora de Presupuesto de la “historia”. A quien sí activaron es al asesor de la bancada de diputados, Mauricio Pardo, quien ya se ha reunido con distintas figuras del sector en la Cámara, para comenzar a coordinar la estrategia del partido ante la discusión.

Él ya tiene experiencia en discusiones de presupuesto, al igual que otros miembros del partido que, dicen en la tienda de calle Esmeralda, buscarán aportar por medio de los centros de pensamiento de la colectividad, particularmente Rumbo Colectivo. Entre ellos están la exsubsecretaria Paula Poblete y Pablo Jorquera, exjefe de Estudios de la Dipres.

“Vamos a ser firmes: no queremos recortes en derechos sociales o programas que entreguen apoyos concretos a las personas. En el FA estamos trabajando con organizaciones del mundo social y alertas a los recortes”, dice Emilia Schneider.

Donde también están preparando la discusión presupuestaria es en el Partido Comunista. Allí, su bancada ha discutido la idea de fijar algunas prioridades, como la inversión en obras públicas, la salud y la educación.

“Hemos puesto nuestra prioridad en fortalecer la salud pública y recuperar lo que se perdió por los recortes”, afirma Irací Hassler.

En la Democracia Cristiana han planteado un escenario similar. En ese partido jugará un rol importante Julio Valladares, asesor legislativo de Yasna Provoste. En la bancada falangista también han conversado centrarse en educación, salud y generación de empleos.

Los partidos todavía están en una fase de trabajar individualmente, sin embargo, se espera que en la reunión de los lunes -que sostienen habitualmente los timoneles de las colectividades- se empieza a diseñar una estrategia común.