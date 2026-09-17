Cómo la Cámara perdió el fair play: Frente Amplio pide empatía a la derecha para dar pareo estable a diputadas con cáncer

Al igual como ha ocurrido al menos desde fines de marzo, con una ingrata tarea llegará la bancada del Frente Amplio a la sesión del próximo lunes 21 de septiembre.

Producto de los tratamientos contra el cáncer que enfrentan dos diputadas del partido, Javiera Morales y Francisca Bello, las jefas del comité frenteamplista tendrán que iniciar un recorrido por las bancadas del otro sector del hemiciclo para conseguir “pareos”.

El pareo es una antigua práctica de honorabilidad parlamentaria que consiste en equiparar una ausencia por razones graves, entre ellas las de salud, con la inasistencia o la omisión de un legislador del bando contrario, con el fin de resguardar los equilibrios políticos. Con ello, se evita que un infortunio o, derechamente, una desgracia alteren el resultado democrático de una votación.

Sin embargo, desde el período parlamentario pasado, esta norma de fair play político, especialmente cuando hay razones humanitarias detrás, se ha ido perdiendo. Hoy se respeta solo ocasionalmente, siempre que no haya votaciones cruciales.

Desventaja

En las últimas semanas, además, al Frente Amplio se le complicó aún más la situación producto de la licencia maternal de la diputada Ericka Coca Ñanco y la ausencia de su par Jorge Brito, quien fue sometido a un intenso tratamiento debido a su conocido problema crónico en la columna.

Las cuatro ausencias obligadas de diputados frenteamplistas dejaron en desventaja a la oposición en la Cámara durante las últimas semanas. Ello solo se contrapresó solo parcialmente por el agravamiento de la salud del diputado Andrés Celis (RN), quien padece una enfermedad crónica desde niño.

Si bien la derecha, aparentemente, no tiene una negación sistemática a los pareos y en algunas ocasiones ha compensado estas inasistencias por razones de salud (también con legisladores de sus filas que presentan problemas personales), ha habido jornadas en que ello no ha ocurrido.

Por ejemplo, en la sesión del 19 de agosto, la diputada Morales —quien padece un cáncer mamario y trató de asistir al Congreso, mientras su condición de salud se lo permitía— no tuvo pareo de la contraparte oficialista.

Aunque ese día no hubo votaciones decisivas, un caso distinto ocurrió cuando se tramitó la megarreforma. En el primer trámite constitucional en la Cámara, Morales hizo un esfuerzo por asistir a la sesión del 20 de mayo, pero la derecha no concedió pareo a la diputada Bello. Sin embargo, la inasistencia de esta última parlamentaria, quien padece un cáncer cervicouterino, no fue incidente en el resultado, pues el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, logró salvar los ejes de su iniciativa con la holgura de votos que le dio el PDG.

Cuando el megaproyectó regresó a la Cámara y se votó en tercer trámite en la sesión del 21 de julio, el oficialismo tampoco concedió pareos a las legisladoras enfermas.

En esa ocasión, la salud de Morales era más delicada y, al igual que Bello, no asistió. Esa situación, no obstante, tampoco fue decisiva, ya que ese día se le sumaron más percances en la oposición, que sufrió la baja de otros cinco diputados por viajes, licencias médicas e incluso dos que no pudieron llegar por los temporales en el norte.

El PDG también presentó dos ausencias ese día por licencias médicas, Paula Olmos y Lilian Betancurt (quien hoy también padece un cáncer cervicouterino). Aunque la situación del PDG es más compleja a la hora de conceder compensaciones por ausencias, ambas legisladoras tampoco tuvieron pareos de parte de la derecha.

La diputada Emilia Schneider, una de las jefas de bancada del FA, lamenta que no haya pareos de forma estable. “Nuestro llamado es a mejorar el ánimo en la Cámara, a que haya mayor empatía, porque en diversas ocasiones hemos solicitado pareos para nuestras compañeras, incluso para quienes ya no están, como la exdiputada Mercedes Bulnes, y hemos visto cómo se nos niega por parte de otros partidos de la derecha, incluso el Partido Republicano celebra cuando no se nos da esta posibilidad”, señaló.

“Esperamos más liderazgo de la mesa de la Cámara. Me consta que el presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri (UDI), ha intentado un apoyo más decidido de nuestros colegas y nuestras colegas. Pero es algo que tienen que entender los partidos oficialistas... Tiene que haber mayor empatía y humanidad”, dijo Schneider junto con reiterar el afecto a sus compañeras que se encuentran en una situación delicada de salud.

No todo vale

Antiguamente, en la Cámara había un clima de trabajo distinto. Si bien las discusiones acaloradas siempre han sido parte de esta rama del Congreso, cuando había embarazos o tratamientos contra el cáncer, los pareos eran un compromiso de palabra estable.

La exdiputada y exsenadora Carolina Goic (DC) relató que, en su momento, Rodrigo Álvarez (exdiputado UDI por Magallanes) le dio un pareo cuando estuvo con posnatal y luego Miodrag Marinovic (también exdiputado por la región) hizo lo mismo “con mi cáncer”. “Estuve casi un año con licencia, porque mi tratamiento no fue tan simple como pensamos inicialmente. Nunca tuve un problema, fueron muy apoyadores, también mi bancada”, comentó.

Incluso, para evitar que esto quedara solo sometido a la buena voluntad de un adversario, “preparé una modificación al reglamento para que siempre en esas situaciones de salud complejas o en caso de maternidad se garantizara el pareo”. No obstante, su planteamiento no prosperó.

“La política no puede ser la del ‘todo vale’, hay un tema de convivencia cívica que en estos casos debería primar”, señaló Goic, quien logró superar un cáncer linfático en 2013, después de un año de tratamiento.