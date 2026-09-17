Kast es invitado a recepción de Trump en el marco de la ONU

El viaje de José Antonio Kast a Nueva York, que hasta ahora aparecía marcado por la incertidumbre respecto de una eventual reunión con Donald Trump, sumó este miércoles un nuevo elemento: el Presidente chileno fue invitado a la recepción que el mandatario estadounidense y la primera dama Melania Trump ofrecerán la próxima semana a los jefes de Estado que participen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La cita, como es tradición, se realizará en el marco de la 81ª sesión de la Asamblea General y, de acuerdo con dos fuentes diplomáticas de alto nivel consultadas por La Tercera, Kast está contemplado entre los invitados y asistiría al encuentro.

La recepción no constituye una bilateral y, por ahora, tampoco implica que exista una reunión privada agendada entre ambos presidentes. Pero sí abre un espacio para que Kast y Trump puedan coincidir presencialmente, en momentos en que la relación entre Santiago y Washington atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio del gobierno.

El año pasado, la misma recepción tuvo lugar en Nueva York y se espera que esta vez vuelva a realizarse en el Hotel Lotte New York Palace, ubicado en Madison Avenue.

La invitación adquiere particular relevancia por lo ocurrido durante los últimos días. A comienzos de esta semana, la Presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó su asistencia a la recepción, según consignó la prensa de dicho país. En paralelo, en Chile se mantenía abierta la discusión sobre si Kast lograría concretar algún tipo de encuentro con Trump durante su paso por Nueva York.

De hecho, según pudo conocer La Tercera, durante las últimas semanas sí se realizaron gestiones desde Chile para intentar abrir un espacio entre ambos mandatarios . La posibilidad se evaluaba en medio de la controversia por el alza de aranceles anunciada por Estados Unidos y de las conversaciones que ambos gobiernos mantienen para intentar modificar ese escenario.

El propio Kast había dejado abierta la puerta. En entrevista con Radio ADN, al ser consultado por la posibilidad de reunirse con Trump durante su viaje, respondió: “Si se da la ocasión, bien, y si no, bien también”.

Sin embargo, el lunes por la tarde, Presidencia buscó tomar distancia de esas versiones.

Desde La Moneda señalaron que “no hubo ni hay” una solicitud de reunión con el Presidente estadounidense y que “no hay ninguna gestión que se haya hecho o que esté pendiente” para concretar un encuentro entre ambos.

Lo cierto es que, según pudo confirmar este medio, esas gestiones sí existieron .

El asunto volvió a quedar sobre la mesa este martes, cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna fue consultado por un eventual encuentro. El canciller evitó deliberadamente dar una respuesta.

En Presidencia, por lo mismo, han optado por manejar con cautela la agenda del Mandatario en Nueva York. Con una reunión bilateral descartada por parte del gobierno, sí se abre un espacio de coincidencia entre ambos presidentes.

Esta recepción es habitual en el marco de la ONU y es un espacio en el cual coinciden varios líderes mundiales. De hecho, dentro de la región, la líder de Perú, Keiko Fujimori, de acuerdo a la prensa de ese país, ya confirmó su asistencia.