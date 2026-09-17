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    Kast desde San Bernardo: “Este 18 es diferente, estamos con una situación de seguridad que debemos enfrentar”

    El Presidente llegó acompañado de la Primera Dama, María Pía Adriasola, y un gran contingente policial. De esta manera, cumplió con su palabra de acompañar al alcalde Christopher White, quien fue amenazado de muerte hace unas semanas y pidió la asistencia del mandatario como un gesto contra el crimen organizado.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Santiago 17 de septiembre 2026. El Presidente de la Repblica, Jose Antonio Kast,participa en el Te Deum de Fiestas Patrias Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Siguiendo con la celebración de estas Fiestas Patrias, a eso de las 11.00 horas de este jueves el Presidente José Antonio Kast llegó hasta San Bernardo para participar del Te Deum y un desfile cívico militar que tradicionalmente se hace todos los años en la comuna, pero que este 2026 tiene un tinte distinto.

    Y es que la asistencia del mandatario busca dar una señal contra el crimen organizado, luego de que el mismo jefe comunal, Christopher White (PS) le pidiera acompañarlo tras ser amenazado de muerte, acción que supuestamente se concretaría previo al 18 de septiembre.

    Es por eso que, el Presidente recogió esa solicitud y le aseguró al socialista que lo acompañaría en estas celebraciones, a las cuales también llegaron alcaldes vecinos, parlamentarios y los mandamases de Carabineros y las Fuerzas Armadas.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Como ya había sido informado, el Presidente llegó acompañado de la Primera Dama, María Pía Adriasola, y un gran contingente policial.

    Tras su arribo, y previo a la ceremonia religiosa, el mandatario entregó una breve declaración al canal de la Iglesia de San Bernardo.

    “Este 18 tiene algunas cosas distintas, hubo un cambio de gobierno, estamos con una situación de seguridad importante que tenemos que enfrentar, aquí nos acompaña también el alcalde, y es algo en lo cual estamos trabajando”, dijo el Jefe de Estado.

    Luego agregó: “También queremos decir que el llamado es a la responsabilidad, destacar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. San Bernardo es la comuna del folclor, con las Cuecas Mil, con el festival, por lo tanto para mí es una alegría estar acá e invitar a todos a que disfrutemos en familia estas fechas”.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Primera Dama también fue interrogada por la prensa, en particular sobre cómo han sido para ella estos seis meses de gobierno. “Muy lindos, de mucho compartir, de mucha cercanía con las personas, y una alegría poder pensar que en estas fiestas podemos celebrar como hermanos que somos, y con la alegría de dar lo mejor de nosotros, por último, en el empeño de aprender a bailar cueca”, dijo Adriasola.

    A eso, Kast -con una sonrisa y aludiendo a su paya de la inauguración de las Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins de ayer- sumó: “Otra cosa es con guitarra”.

    Como sea, en la ceremonia, el Presidente entregará la condecoración “18 de septiembre” a cuatro conscriptos de la Escuela de Infantería por sus cualidades de disciplina, lealtad, compañerismo y espíritu militar.

    Posteriormente se desarrollará el desfile militar en el que participarán 586 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Gendarmería, Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de San Bernardo y finalmente los clubes de adultos mayores de la comuna.

    Más sobre:José Antonio KastSan BernardoFiestas PatriasChristopher White

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