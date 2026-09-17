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    Ministerio de Transportes llama a trasladar mascotas de forma segura ante aumento de desplazamientos por Fiestas Patrias

    "También es parte de una tenencia responsable", destacó el subsecretario Martín Mackenna. La Ley de Tránsito prohíbe transportar animales domésticos en los asientos delanteros.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hizo un llamado a las familias que viajen por carretera con sus mascotas con motivo de Fiestas Patrias para que esos traslados se realicen en forma segura.

    “Transportar a una mascota de manera segura también es parte de una tenencia responsable. Por eso, un perro o un gato puede distraer al conductor, interferir con sus movimientos, bloquear parcialmente su visión o desplazarse hacia el volante o los pedales, reduciendo su capacidad de reacción ante una situación de emergencia”, señaló el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

    La Ley de Tránsito prohíbe transportar animales domésticos en los asientos delanteros.

    El artículo 76 del DFL N°1 de 2009, establece esta prohibición, que comprende a perros y gatos, independiente de su tamaño.

    “Para realizar un viaje seguro, perros y gatos deben trasladarse en los asientos traseros. Se recomienda utilizar un arnés vehicular adecuado a su tamaño o una jaula transportadora correctamente fijada al vehículo. Que otra persona viaje junto a la mascota y la sostenga en brazos no reemplaza la seguridad que brinda un sistema de sujeción”, añadió Mackenna.

    Desde el MTT señalan que, además del riesgo de distracción, ante un siniestro vial, una mascota suelta puede sufrir graves lesiones con una frenada brusca o una colisión, al ser proyectada dentro del vehículo o quedar expuesta a la activación de los airbags.

    Por ello, indican, adoptar estas medidas de protección no solo contribuye a evitar infracciones, sino que permite cuidar simultáneamente a quienes viajan en el vehículo, a la propia mascota y al resto de los usuarios de las vías.

    Recomendaciones para un traslado correcto

    • Perros y gatos deben viajar en los asientos traseros.
    • Utilizar un arnés vehicular adecuado al tamaño de la mascota o una caja transportadora correctamente fijada.
    • No debe ir en el regazo o brazos de otros ocupantes del vehículo.
    • Nunca la ubiques en el asiento delantero, ya que está prohibido por la Ley de Tránsito.

    En camionetas u otros vehículos abiertos, los animales deben ir suficientemente asegurados mediante arneses especiales, conforme a la normativa.

    La sujeción adecuada ayuda a prevenir lesiones ante frenadas, maniobras bruscas o accidentes.

    Más sobre:Fiestas PatriasTransportesMTTMascotasMartín Mackenna

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