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    Nacional

    PDI detiene a sujeto que estaba siendo buscado por homicidio ocurrido en Peñalolén la madrugada del miércoles

    El supuesto homicida fue apresado al interior de un inmueble de la misma comuna.

    Por 
    José Navarrete
     
    Juan Pablo Andrews

    La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un sujeto apuntado como el responsable de un homicidio ocurrido la madrugada de este miércoles 16 de septiembre en la calle Quebrada San Pedro de Peñalolén.

    La víctima, un hombre de 29 años, murió baleada al intervenir en defensa de una mujer que discutía con un hombre en la vía pública, en una situación que dio origen a un altercado entre varias personas.

    En ese contexto, el imputado, Dilan Bastián Araneda Ojeda, de 21 años, habría intervenido con un arma de fuego, efectuando un disparo que impactó a la víctima fatal.

    El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, explicó que personal de su unidad logró este jueves “la detención de un sujeto chileno de 21 años, autor del delito”.

    Araneda fue apresado al interior de un inmueble de la misma comuna de Peñalolén y fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.

    Conforme a los antecedentes recabados durante la investigación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente se encuentra evaluando la modificación de la calificación jurídica de otro hecho ocurrido en el contexto de esta situación, desde lesiones a femicidio en calidad de frustrado.

    Más sobre:PolicialPDIPeñalolénHomicidiosSeguridadDelincuencia

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