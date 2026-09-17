¿A qué hora cierran los supermercados este jueves? Revisa el funcionamiento del comercio por las Fiestas Patrias. Foto referencial de archivo

Quedan pocas horas para el inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, donde cabe considerar los horarios especiales que determina el comercio previo al fin de semana largo.

Establecimientos como los supermercados y malls han detallado cómo será su atención de público durante este jueves 17 de septiembre, último día hábil antes de la celebración.

Cabe recordar que los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre son feriados irrenunciables, por la conmemoración de la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Es por lo anterior que en ambas jornadas las tiendas permanecerán cerradas, al cumplir con la jornada de descanso que comienza el jueves y finaliza el domingo 20 de septiembre.

Para planificar las últimas compras previo a las celebraciones dieciocheras, a continuación los horarios de las principales cadenas del comercio, según han informado mediante redes sociales y sus sitios web.

Horarios de los supermercados

Los supermercados estarán cerrados los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

Para este jueves también se debe considerar un cierre anticipado, con los siguientes horarios especiales del 17 de septiembre:

Jumbo : abierto hasta las 19:30 horas.

Santa Isabel : locales abiertos hasta las 19:30 horas.

Unimarc : cierre anticipado a las 19:30 o 20:00 horas, según cada local ( : cierre anticipado a las 19:30 o 20:00 horas, según cada local ( detalle aquí ).

Lider : abierto hasta las 19:30 horas en Lider y hasta las 20:00 horas en Express de Lider.

Tottus: cierre anticipado a las 19:00 o 19:30 horas según cada local ( : cierre anticipado a las 19:00 o 19:30 horas según cada local ( detalle aquí ) y entregas hasta las 18:00 horas.

Por su parte, los malls también informaron su funcionamiento para la semana de Fiestas Patrias:

Mall Plaza: horario habitual el 17 y 20 de septiembre, mientras que el 18 y 19 funciona solo gastronomía y entretención.

Cenco Malls: el jueves Easy y Jumbo funcionan hasta las 19:00 horas, tiendas hasta las 20:30 horas y patrio de comidas hasta las 20:00 horas. Los días 18 y 19 cerrado a excepción de cines y restaurantes. Domingo 20 de septiembre con funcionamiento normal.

Mall Vivo El Centro: jueves abierto hasta las 20:00 horas, viernes y sábado cerrado y el domingo abierto en horario normal.

Mall Marina: jueves 17 abierto hasta las 20:00 horas, Jumbo hasta las 19:30 y Cinemark hasta las 22:45 horas.

Mall del Centro Concepción: jueves 17 abierto hasta las 20:00 horas.

Por excepción, durante los dos días feriados irrenunciables pueden abrir los siguientes establecimientos: