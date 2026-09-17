Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país

El presidente brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, dará un discurso el próximo martes en el foro de Naciones Unidas, en Nueva York, donde puede cruzarse con el presidente estadounidense Donald Trump, aliado de su rival y candidato de la derecha Flávio Bolsonaro.

Lula y Flávio Bolsonaro están en un empate técnico en las encuestas para una probable segunda vuelta el 25 de octubre.

“Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”, dijo el mandatario durante un acto de campaña en Ceilândia, un barrio popular de la capital Brasilia.

Por ahora “no está prevista una reunión bilateral específica” con el republicano, informó este miércoles el secretario de Asuntos Multilaterales Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Bicalho Cozendey.