Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile
Una vaguada en altura generará condiciones muy variables durante este jueves y viernes, con posibilidad de precipitaciones y otros fenómenos en distintas zonas.
Una vaguada en altura provocará un aumento de la inestabilidad durante este jueves 17 y viernes 18 de septiembre en sectores del norte grande y norte chico de Chile, con un escenario marcado por precipitaciones, viento, nieve y posibles tormentas eléctricas.
Según el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, las condiciones serán especialmente variables en distintas zonas del norte.
¿Dónde podría llover?
“Atención Iquique, atención Alto Hospicio y también la franja hacia el interior”, señaló Sepúlveda, al advertir sobre la posibilidad de lloviznas que incluso podrían adquirir características de lluvia débil.
El fenómeno también podría alcanzar otros sectores del litoral. “Tocopilla, también probables lloviznas; atención Antofagasta, probables lloviznas”, indicó.
Para este jueves, además, no descartó “algún chubasco” en las cercanías de Caldera, Bahía Inglesa e incluso Copiapó.
Nieve y tormentas eléctricas en la cordillera
En los sectores interiores y cordilleranos, el panorama será aún más inestable. Sepúlveda anticipó nevadas en el Altiplano y la alta cordillera, junto con la posibilidad de tormentas eléctricas y viento.
“Acá puede ser llovizna, acá puede estar nevando, acá una tormenta eléctrica y acá viento. Esa es la característica de esto”, explicó.
Para el viernes 18, además, se espera viento del este con rachas de hasta 60 km/h, incluso en sectores del litoral de Arica y Tarapacá, como Iquique y Pisagua.
El fenómeno podría levantar polvo y generar un aumento brusco de las temperaturas.
“Ojo, el 18 pueden tener tormentas de arena, pero también alza brusca en la temperatura y viento del este”, advirtió.
Así, el escenario para ambas jornadas contempla “probable sol, probable llovizna, tormenta eléctrica en cordillera, nieve de la alta cordillera” y precipitaciones puntuales en sectores del litoral y del desierto de Atacama.
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