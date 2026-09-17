Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile

Una vaguada en altura provocará un aumento de la inestabilidad durante este jueves 17 y viernes 18 de septiembre en sectores del norte grande y norte chico de Chile, con un escenario marcado por precipitaciones, viento, nieve y posibles tormentas eléctricas.

Según el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, las condiciones serán especialmente variables en distintas zonas del norte.

Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile

¿Dónde podría llover?

“Atención Iquique, atención Alto Hospicio y también la franja hacia el interior” , señaló Sepúlveda, al advertir sobre la posibilidad de lloviznas que incluso podrían adquirir características de lluvia débil.

El fenómeno también podría alcanzar otros sectores del litoral. “Tocopilla, también probables lloviznas; atención Antofagasta, probables lloviznas”, indicó.

Para este jueves, además, no descartó “algún chubasco” en las cercanías de Caldera, Bahía Inglesa e incluso Copiapó.

Nieve y tormentas eléctricas en la cordillera

En los sectores interiores y cordilleranos, el panorama será aún más inestable. Sepúlveda anticipó nevadas en el Altiplano y la alta cordillera, junto con la posibilidad de tormentas eléctricas y viento .

“Acá puede ser llovizna, acá puede estar nevando, acá una tormenta eléctrica y acá viento. Esa es la característica de esto”, explicó.

Para el viernes 18, además, se espera viento del este con rachas de hasta 60 km/h, incluso en sectores del litoral de Arica y Tarapacá , como Iquique y Pisagua .

El fenómeno podría levantar polvo y generar un aumento brusco de las temperaturas.

“Ojo, el 18 pueden tener tormentas de arena, pero también alza brusca en la temperatura y viento del este”, advirtió.

Así, el escenario para ambas jornadas contempla “probable sol, probable llovizna, tormenta eléctrica en cordillera, nieve de la alta cordillera” y precipitaciones puntuales en sectores del litoral y del desierto de Atacama.