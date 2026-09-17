El video que protagonizaron integrantes del Team Chile en los Juegos Odesur, en el que recurrieron a un audio de la teleserie Pituca Sin Lucas para referirse despectivamente a las condiciones de la Villa Suramericana en Santa Fe, generó una fuerte polémica.

La ocurrencia de las deportistas chilenas, que fue publicada en la cuenta de TikTok de Gabriela Müller, seleccionada de balonmano, aunque luego fue retirada de la plataforma, tardó poco en expandirse y en provocar diversas reacciones. La prensa transandina se refirió profusamente a la situación y criticó el tenor del registro. Derechamente, lo consideraron una burla.

El último capítulo de Pituca sin Lucas: el Team Chile se disculpa después de polémico video en los Juegos Odesur

Mientras el enredo se expandía en los medios de comunicación y las redes sociales, la delegación nacional adoptaba medidas. En principio, para esclarecer la situación. Según supo El Deportivo, Paris Inostroza, el Sub Jefe de Misión en Santa Fe, habló directamente con las deportistas involucradas y con el entrenador Ramiro Montoya para pedir explicaciones por la actuación.

Las involucradas asumieron su responsabilidad y reconocieron que se había tratado de una broma ‘desubicada’. En el diálogo, enfatizaron en que, si bien se había tratado de una acción desafortunada, no había mala intención ni menos la de ofender a la organización.

Otra 'escena' del polémico video protagonizado por las integrantes del Team Chile.

En ese contexto, la publicación fue retirada de la plataforma en la que había sido publicada, como una señal evidente de arrepentimiento.

A nivel oficial, también hubo acciones. Jaime Agliati, el jefe de Misión del Team Chile en los Juegos, ofreció disculpas a la organización del evento por la ocurrencia. La intención no era otra que evitar un potencial conflicto.

El incidente, al menos desde la perspectiva nacional, se dio por superado. “Ya no es tema”, apuntaron en la delegación que cruzó la cordillera.

La reacción

En los medios transandinos no gustó en absoluto la actuación. “Escándalo en los Juegos Suramericanos: el video de las burlas de la delegación chilena que desató la furia en Argentina”, tituló, por ejemplo, el medio A24. “La llegada de las delegaciones a los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe quedó envuelta en una inesperada polémica luego de que un grupo de deportistas chilenas publicara un video en TikTok que generó una ola de críticas entre seguidores”, detalló

“El contenido, que posteriormente fue eliminado, utilizaba un audio viral de la teleserie chilena Pituca sin Lucas para hacer referencia, en tono de broma, a las condiciones de las viviendas destinadas a las delegaciones internacionales durante la competencia”, complementó.

También resaltó las consecuencias. “Lo que comenzó como un video aparentemente humorístico terminó generando un inesperado cruce entre usuarios de ambos países, por la Villa Suramericana, el complejo destinado a alojar a los deportistas que participarán de la competencia”, explicó.

En tanto, Diario Huarpe reparó en la reacción pública. “Algunos comentarios reclamaron incluso una disculpa pública por parte de las atletas. Con el paso de las horas, los videos originales fueron eliminados de las redes sociales, aunque las grabaciones ya habían sido replicadas por numerosas cuentas”, enfatizó.