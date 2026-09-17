“Es objeto de bromas, James Bond 007″: la ácida crítica a Alexis Sánchez en Canadá

Montreal tiene un respiro en medio de su mala campaña en la MLS. Este miércoles venció por 2-1 a Whitecaps en casa y clasificó a la final del Campeonato Canadiense. Sin embargo, Alexis Sánchez no fue titular e ingresó al minuto 71 de partido, en un duelo en que el delantero Prince Owusu fue la gran figura, ya que marcó los dos tantos de los locales.

La prensa canadiense destacó este logro de Montreal, pero también el hecho de que el tocopillano sigue sin influir demasiado en la ofensiva del equipo. Así lo consignó el sitio Canadian Soccer Daily: “Alexis Sánchez aún no ha marcado ni dado asistencias en siete partidos con Montreal, lo que ha provocado bromas en internet comparándolo con James Bond 007″, esto en referencia a una broma en la red social X que mencionaba sus cero goles, cero asistencias y siete partidos.

Foto: Montreal en X.

“El exjugador del Arsenal y del Barcelona no pudo evitarlo el miércoles, pero tiene la oportunidad de guiar a su equipo hacia la conquista de su primer trofeo desde 2021. El delantero chileno no fue titular con Montreal en el partido de vuelta, pero entró desde el banquillo en la segunda mitad”, agregaron.

En tanto, otros medios como TSN centraron su análisis en la figura, el seleccionado ghanés Prince Owusu: “Anotó dos goles en la primera mitad para ayudar al CF Montreal a clasificarse para la final del Campeonato Canadiense, tras vencer al Vancouver Whitecaps por 2-1 el miércoles y por 3-2 en el marcador global”.

Por último, Le journal de Montreal calificó este resultado como una sorpresa, producto de la mala campaña del equipo de Alexis Sánchez en la MLS: “El Montreal dio la sorpresa al eliminar al Vancouver Whitecaps en las semifinales del Campeonato Canadiense de Fútbol, ​​gracias a una contundente victoria por 2-1 en el partido de vuelta de la eliminatoria, disputado el miércoles en el Stade Saputo”.

Ahora el elenco del tocopillano vuelve a pensar en la MLS, ya que el próximo sábado a las 20.30 horas de Chile recibirá a Columbus Crew.

En tanto, la final del Campeonato Canadiense está pactada para el miércoles 21 de octubre, y será contra el Forge FC, elenco que se desempeña en la Canadian Premier League.