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    El lapidario análisis del técnico de Montreal de Alexis tras sumar una nueva derrota en la MLS

    El conjunto canadiense cayó por la cuenta mínima contra Colorado Rapids en una nueva fecha de la MLS. Fue la cuarta caída consecutiva para el elenco de Alexis Sánchez y Thomas Gillier.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Una amarga jornada tuvo el Montreal de Thomas Gillier y Alexis Sánchez en la MLS. Este sábado el elenco canadiense cayó por cuarta vez consecutiva, esta vez por 1-0 contra Colorado Rapids, como visitantes en el Dick’s Sporting Goods Park, en Commerce City.

    El delantero nacional sumó minutos en el segundo tiempo, mientras que el portero quedó fuera de la convocatoria.

    La derrota estuvo marcada por un penal por la falta de Viktor Radojevic sobre Donavan Phillip. Así, en los 43′, Paxten Aaronson anotó el único gol del partido.

    Tras el encuentro, el técnico Philippe Eullaffroy analizó este momento. “(Viktor) solo participó en media sesión con nosotros el jueves por la mañana. No fue un comienzo ideal para él. Estaba intentando adaptarse lo más rápido posible a un nuevo estilo de juego”, comenzó señalando.

    “Es mucha información para asimilar de golpe, pero no tiene otra opción, ni él ni nosotros. Fue difícil para él, pero entendemos que se trata de eventos precipitados con muy poca preparación”, añadió.

    Además, comentó que “en la segunda mitad fuimos un poco más consistentes en nuestro plan de juego. En la primera mitad, no fue así durante los últimos 20 minutos”, explicó.

    “Cuando tenemos la posesión del balón, a menudo nos encontramos entre dos opciones. Por un lado, queremos hacer una transición rápida, mientras que por otro preferimos mantener la posesión más tiempo y asegurar el primer pase. Creo que ajustamos algunas cosas en el descanso. No creamos grandes ocasiones, pero fuimos más consistentes”, concluyó.

    Por su lado, el defensor Jalen Neal indicó sobre el autor del penal que “apenas lleva una semana con nosotros, y fue un reto difícil jugar a esa altitud, con un equipo nuevo, una nueva identidad y nuevos sistemas tácticos. Todo eso en tan poco tiempo. Su entrada fue desafortunada si consideramos el resultado, pero lo apoyamos. Todavía tiene mucho potencial que demostrar, estoy seguro”, apuntó.

    Con este resultado, Montreal sigue como el colista de su conferencia con 21 puntos luego de 25 partidos (cinco triunfos, seis empates y 14 derrotas). En la clasificación general de la MLS 2026, apenas supera a uno de los 30 clubes: a Sporting Kansas City (18 puntos).

    Ahora, deberán prepararse para enfrentar este 16 de septiembre las semifinal de vuelta de la Canadian Championship. En la ida igualaron con Vancouver Whitecaps como visitantes.

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