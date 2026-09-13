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    Detienen a uno de los tres prófugos por homicidio de carabinero en Renca

    La Fiscalía ECOH informó que el OS9 logró la detención de Demmis Alexei Barrera Alarcón, uno de los tres sujetos apuntados como presuntos autores materiales del crimen del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, ocurrido el pasado 27 de agosto.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Detienen a uno de los tres prófugos por homicidio de carabinero en Renca JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este domingo se confirmó la detención de uno de los tres prófugos en la investigación por el homicidio de un carabinero ocurrido el pasado 27 de agosto en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

    La Fiscalía ECOH informó que el OS9 logró detener durante este fin de semana a Demmis Alexei Barrera Alarcón, uno de los tres sujetos que eran buscados como presuntos autores materiales del crimen.

    El teniente coronel Felipe Ríos, del Departamento OS9 de Carabineros, detalló que la detención se concretó durante la noche del sábado en Renca, tras las diligencias desarrolladas junto al Ministerio Público.

    En el marco de las diligencias encomendadas por el Ministerio Público, se logró individualizar y posicionar a tres sujetos adultos, todos chilenos, en contra de quienes se gestionaron las respectivas órdenes de detención”, explicó.

    Ríos agregó que Barrera, de 36 años, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Santiago para su primer control de detención durante esta jornada.

    La víctima corresponde al cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, quien formaba parte de la dotación de la Subcomisaría Conchalí Norte y fue asesinado mientras realizaba un trabajo de entrega de un producto vendido por Marketplace.

    Detienen a uno de los tres prófugos por homicidio de carabinero en Renca

    Además de Barrera, las autoridades mantenían la búsqueda de Claudio Alejandro Valdivia Erazo y Francisco Javier Rivera Galaz, quienes también fueron apuntados como presuntos autores materiales del homicidio.

    En el marco de la investigación también se había concretado previamente la detención de cinco cómplices del delito.

    Antecedentes del detenido

    Barrera registra detenciones y antecedentes penales desde 2007. Entre los delitos consignados se encuentran robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, porte de arma cortante, tráfico de marihuana, porte de arma de fuego y desórdenes en la vía pública.

    Entre los delitos consignados en sus antecedentes se encuentran robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, porte de arma cortante, tráfico de marihuana, porte de arma de fuego y desórdenes en la vía pública.

    Más sobre:RencaCarabineroHomicidioPolicialInvestigaciónFiscalía

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