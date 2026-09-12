Prisión preventiva para dos imputados como encubridores por homicidio de carabinero en Renca. Imagen referencial.

Dos nuevos imputados quedaron en prisión preventiva en el marco de la investigación por el homicidio de un carabinero ocurrido el pasado 27 de agosto en la comuna de Renca.

Ambos fueron formalizados en calidad de encubridores, elevando a cinco el número de detenidos en la investigación en curso.

Tras la audiencia, el fiscal ECOH, Cristián Paredes, explicó que continúan las diligencias destinadas a dar con el paradero de los tres autores del delito y que la investigación permitió establecer la participación de personas vinculadas a ellos.

“Se ha podido establecer la participación de una red familiar y también de amistades que van encubriendo este delito”, señaló el persecutor.

Prisión preventiva para dos imputados como encubridores por homicidio de carabinero en Renca. Imagen referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Paredes agregó que la Fiscalía solicitó órdenes de detención respecto de personas que habrían prestado apoyo y redes de protección a los imputados, además de facilitar su huida.

En ese contexto, indicó que durante la jornada pasaron a control de detención una mujer y un hombre, quienes, según explicó, brindaron ayuda y traslado a los imputados.

Consultado específicamente sobre la forma en que habrían prestado esa colaboración, el fiscal respondió: “Otorgando alojamiento y traslado en sus vehículos”.

Respecto del vínculo que mantenían con los imputados, Paredes señaló que uno correspondía a una relación de amistad y el otro a una relación que describió como de amistad y amorosa.

Prisión preventiva para dos imputados como encubridores por homicidio de carabinero en Renca. Imagen referencial.

Investigación continuará por 120 días

El fiscal informó además que el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días y que ambos imputados quedaron en prisión preventiva.

Paredes sostuvo que las diligencias continúan junto a OS9 de Carabineros para ubicar a los tres autores del delito y advirtió que también serán perseguidas las personas que les brinden alojamiento o ayuda.

Sobre la ruta de escape de los imputados, el persecutor evitó entregar detalles debido a que las diligencias continúan en desarrollo.

“La verdad es que la ruta y los contactos que ellos han tenido son diligencias que nos están sirviendo ahora para las diligencias que, incluso, esta noche se están realizando en la búsqueda de los imputados”, explicó.

El fiscal agregó que no podía referirse a la ruta de escape hasta que los imputados fueran detenidos.