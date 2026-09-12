Brics adopta por unanimidad la Declaración de Nueva Delhi y llama a “máxima contención” en Medio Oriente

Hasta la capital de India llegaron los líderes de los países Brics el pasado sábado, donde adoptaron por unanimidad la “Declaración de Nueva Delhi”, la que recoge sus posiciones sobre los principales asuntos globales y una hoja de ruta para reforzar la cooperación dentro del bloque.

Uno de los principales puntos del documento es la preocupación por la situación en Medio Oriente. “Expresamos nuestra profunda preocupación ante la continua escalada de tensiones en Oriente Medio, señaló la declaración.

Además, el documento llamó a las partes a mantener “la máxima contención” y evitar acciones que puedan agravar el conflicto.

El texto también pide proteger a la población civil y a la infraestructura, incluidas las instalaciones nucleares.

En esa línea, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió que la guerra en Irán “no sirve a los intereses comunes” de los integrantes del bloque.

Los Brics también respaldaron los esfuerzos diplomáticos orientados a alcanzar “una paz duradera, seguridad y estabilidad en la región”.

Declaración de Nueva Delhi

La aprobación se produjo durante la sesión plenaria de la cumbre celebrada en la capital india, donde el primer ministro Narendra Modi presentó el texto ante los representantes del grupo.

“Tenemos ante nosotros el borrador de la Declaración de Nueva Delhi del BRICS 2026”, señaló Modi. El mandatario de la India explicó que el documento sintetiza “la esencia de las deliberaciones y las posiciones sobre los principales asuntos globales y regionales”, además de proyectar nuevas líneas de cooperación.

Tras consultar si existían objeciones entre los países miembros y no recibir reparos, el primer ministro dio por aprobado el texto. “La Declaración de Nueva Delhi 2026 queda adoptada por unanimidad”, anunció.

La aprobación de la declaración puso fin a negociaciones que se mantuvieron abiertas hasta pocas horas antes de la sesión de líderes.

El consenso era uno de los principales desafíos de la cumbre, considerando las distintas posiciones que mantienen los 11 integrantes del bloque frente a conflictos como los de Medio Oriente y Ucrania.

Actualmente, los Brics están integrados por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.