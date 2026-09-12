Con su mejor marca de la temporada: Martina Weil logra el quinto lugar en el World Athletics Ultimate Championship

Martina Weil continúa compitiendo mano a mano con a élite del atletismo mundial. La velocista nacional culminó en el quinto lugar en la final de los 400 metros del World Athletics Ultimate Championship, un inédito y millonario torneo planetario que fue creado para reunir a los principales exponentes del mundo en disciplinas de velocidad, saltos y lanzamientos.

La chilena completó la carrera disputada en Budapest en un tiempo 50,0 segundos, consiguiendo su récord de la temporada.

La campeona fue Marileidy Paulino, la gran favorita, con un crono de 49,07. La Gacela de Nizao llegó al campeonato como líder mundial de la temporada en los 400 metros gracias a los 48.48 segundos que registró en París el pasado 28 de junio.

La dominicana también aterrizó en Budapest después de conquistar su cuarta corona de la Diamond League, instalándose como una de las grandes referencias mundiales de la especialidad. También se coronó en París 2024 (con récord olímpico de 48,17).

Mientras que el podio lo completaron la neerlandesa Henriette Jaeger (49,28) y la jamaicana Nickisha Pryce (49,56).

El próximo desafío de Weil

Weil llegó a la final tras alcanzar su mejor tiempo de la temporada (50,32) en la semifinal. Y si bien volvió a romper su marca personal, no le alcanzó para meterse en el podio y lograr un importante pozo monetario que entrega la organización del World Athletics Ultimate Championship.

El campeón de cada competencia, en este caso Paulino, se hizo con US$ 150 mil. En tanto, los segundos y terceros lugares se embolsaron US$ 75 mil y US$ 40 mil, respectivamente. El torneo repartió una bolsa de 10 millones de dólares, la más grande en la historia del atletismo en un solo evento.

Ahora, la velocista nacional afrontará los Juegos Odesur de Argentina, que se disputarán en Santa Fe, entre el 12 y el 26 de septiembre.

El Team Chile tiene como una de sus mayores cartas a Weil, que tiene la competencia como uno de sus grandes objetivos de la temporada: “Quiero correr muy rápido y ganar los Juegos Sudamericanos en Rosario, en septiembre”, aseguró en una entrevista con El Deportivo.

Es una de las máximas favoritas para los 400 metros planos. También está inscrita en la posta 4x400 femenina y la 4x400 mixta.