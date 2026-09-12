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    Celebrar sin tener que lamentar

    Felipe BunsterPor 
    Felipe Bunster

    Septiembre nos invita a celebrar, reunirnos y honrar tradiciones que forman parte de nuestra identidad nacional. Pero también nos recuerda una responsabilidad que no podemos postergar: prevenir los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias antes de que se transformen en tragedia. Las cifras muestran por qué: en Chile, uno de cada diez siniestros de tránsito con resultado fatal está asociado al consumo de alcohol, según datos de la CONASET.

    Sin embargo, vale la pena preguntarse por qué seguimos hablando de este problema principalmente cuando ya enfrentamos sus consecuencias. La conversación suele comenzar después del accidente o la tragedia, y mucho menos antes, cuando todavía existe la oportunidad de prevenir.

    Algo similar ocurre en el mundo del trabajo. Cuando pensamos en seguridad laboral solemos enfocarnos en riesgos visibles. Sin embargo, existen otros menos evidentes: aquellos que viajan con las personas.

    El consumo problemático de alcohol y otras drogas es uno de esos riesgos. Su complejidad radica en que no se trata solo de una problemática individual: sus efectos pueden extenderse mucho más allá de quien los enfrenta. Puede afectar la capacidad de tomar decisiones, la atención, los tiempos de reacción, la convivencia laboral, la salud y, en determinados contextos, la seguridad de otras personas.

    Hoy sabemos que esta realidad tiene una presencia significativa en nuestra sociedad. Según el Observatorio Chileno de Drogas del SENDA, entre las personas trabajadoras que declaran consumo de sustancias, cerca de un 30% podría presentar un consumo problemático. Detrás de esa cifra hay personas, familias y organizaciones que conviven con una realidad muchas veces invisibilizada.

    Por eso, uno de los principales desafíos que enfrentamos como país es dejar de abordar este tema exclusivamente desde la sanción o la reacción. El reto es desarrollar una mayor capacidad para identificar tempranamente las condiciones que aumentan la probabilidad de consumo problemático, accidentes y daños evitables.

    Esto exige una conversación más madura, una conversación que entienda que prevenir no es únicamente controlar, fiscalizar o prohibir. También significa educar, acompañar, detectar factores de riesgo y generar entornos donde las personas puedan pedir ayuda sin temor. Por esta razón, en Mutual de Seguridad realizamos el primer seminario sobre esta temática en la industria del transporte, reuniendo a autoridades, empresas e instituciones para reflexionar sobre sus desafíos y compartir herramientas para su prevención y gestión. En ese contexto, lanzamos el Pacto Cero Riesgo en Alcohol y Drogas en el Transporte, un compromiso orientado a impulsar acciones concretas para fortalecer la seguridad vial del país. A ello, se suma una reciente alianza con la Corporación Esperanza, destinada a promover la prevención y el abordaje del consumo problemático de alcohol y drogas en los entornos laborales.

    En Mutual de Seguridad estamos convencidos de que las organizaciones tienen un rol importante en este desafío. No porque deban convertirse en especialistas en salud o asumir responsabilidades individuales, sino porque son uno de los espacios donde las personas pasan gran parte de su vida. Y porque la forma en que las organizaciones enfrentan estos temas puede marcar una diferencia significativa en la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de quienes forman parte de ellas.

    A pocos días de una nueva celebración de Fiestas Patrias, vale la pena hacer una pausa y mirar este desafío con anticipación. La mayoría de los accidentes no comienza en el momento del impacto. Comienza mucho antes: cuando ignoramos señales, normalizamos conductas riesgosas o evitamos conversaciones incómodas.

    Por eso, la prevención sigue siendo una de las herramientas más poderosas que tenemos. Nos obliga a actuar antes de que los riesgos se transformen en consecuencias. Porque proteger a las personas consiste, precisamente, en anticiparse antes de lamentar.

    Más sobre:Fiestas PatriasPrevención

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