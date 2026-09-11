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    Las dudas sobre los aranceles de Trump golpean al cobre, pero el banco suizo Julius Baer mejora precio objetivo

    La tonelada se acercó a un máximo histórico de US$ 15.000 antes de un duro ajuste, tras señales de que Washington aún evalúa los aranceles al metal. Julius Baer, en tanto, elevó sus precios objetivo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Precio del cobre bajó en la semana ©Claudio Pérez

    El cobre cerró su primera semana a la baja desde junio, con un retroceso acumulado de 0,92%. Tras acercarse a un máximo histórico de US$ 15.000 por tonelada, el metal rojo sufrió un duro ajuste que se prolongó hasta este viernes, en medio de la incertidumbre por los eventuales aranceles de EE.UU. al metal.

    De acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la libra se transó este viernes en US$ 6,458 en la Bolsa de Metales de Londres (BML) y la tonelada al contado, en US$ 14.238, un descenso de 1,05% respecto del cierre previo.

    El golpe más fuerte llegó el jueves. Ese día, el cobre a tres meses en Londres cayó 3,5% y los futuros en Comex retrocedieron más de 5%, luego de conocerse que Washington aún evalúa el plan arancelario por su posible efecto en los costos manufactureros. Según informó Reuters, el presidente Donald Trump estaría cada vez más preocupado por la persistente presión inflacionaria en EE.UU., que los aranceles podrían alimentar aún más.

    “No existe una decisión formal de descartar los aranceles, pero la noticia cuestionó la sostenibilidad de la acumulación en Estados Unidos, donde Comex alcanzó un nuevo récord de inventarios”, señaló Cochilco en su informe semanal.

    Sobre la jornada del jueves, Sucden Financial indicó que “el elevado volumen de ventas sugiere que el movimiento reflejó una reducción significativa del riesgo”, en declaraciones recogidas por Reuters. No obstante, la corredora planteó que la escasez subyacente no ha desaparecido, “lo que debería limitar el alcance con el que este movimiento se convierta en una venta masiva posterior”.

    Para Julius Baer, la caída del jueves muestra cuán unidireccional se había vuelto el posicionamiento de los operadores de corto plazo y especulativos. En ese contexto, el banco privado suizo elevó sus precios objetivo a tres y doce meses a US$ 12.000 y US$ 13.000 por tonelada, respectivamente.

    “Con una perspectiva de más largo plazo, seguimos viendo un mercado del cobre en riesgo de un déficit de oferta duradero”, afirmó Carsten Menke, jefe de Investigación Next Generation de Julius Baer.

    Julius Baer Stefan Wermuth

    Citi, por su parte, reiteró su objetivo de precio del cobre para el horizonte de 0 a 3 meses, fijado en US$ 15.000 por tonelada métrica, y señaló que los factores favorables estructurales, cíclicos y estratégicos hasta 2027 superan los riesgos derivados de la incertidumbre sobre los aranceles de Estados Unidos y el elevado posicionamiento de los fondos.

    Reuters reportó que el banco no prevé que se apliquen aranceles estadounidenses a los cátodos de cobre, aunque no espera que haya claridad oficial hasta después de las elecciones de mitad de legislatura en Estados Unidos, si es que la hay.

    Citi señaló que el elevado posicionamiento de los fondos podría dejar al cobre vulnerable a una reducción del riesgo a corto plazo si aumentan las dudas sobre los aranceles, pero consideró que cualquier retroceso supondría una oportunidad de compra.

    Oferta y demanda

    En la BML, las existencias disponibles de cobre se mantuvieron estables en 117.600 toneladas. En China, principal consumidor de metales, los inventarios de la Bolsa de Futuros de Shanghái retrocedieron por segunda semana consecutiva y se desplomaron 13%, hasta 54.780 toneladas, su menor nivel desde enero de 2024.

    Cochilco, sin embargo, advirtió que la prima por el cobre de entrega inmediata en Londres se estrechó con fuerza, señal de menor urgencia. En cuanto a la oferta local, el organismo consignó que la producción de Escondida cayó 22,1% interanual en julio y la de Codelco, 5%.

    Por el lado de la demanda, las ventas mundiales de vehículos eléctricos crecieron solo 2% interanual en agosto, con caídas en China y Norteamérica.

    Aranceles

    Los potenciales aranceles de EE.UU. a las importaciones de cobre refinado han sido uno de los principales impulsores del mercado. Ante esa perspectiva, los operadores han internado enormes volúmenes al país, con la expectativa de vender el metal a un precio más alto a los fabricantes una vez que entren en vigor los gravámenes.

    Ese cobre se acumula en bodegas. Las vinculadas a bolsas almacenan actualmente más de 700.000 toneladas, y el total estimado se acerca a los 2 millones de toneladas, más que un año completo de consumo.

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