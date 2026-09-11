Dónde y a qué hora ver a Frances Tiafoe vs. Ben Shelton por las semifinales del US Open
Este viernes se juegan las semifinales del Abierto de Estados Unidos.
Ben Shelton (9° del ranking ATP) y Frances Tiafoe (12°) se miden en búsqueda del segundo finalista del US Open. Los dos estadounidenses buscan el paso a la definición del Grand Slam que se disputa en su país.
A qué hora ver a Frances Tiafoe vs. Ben Shelton por las semifinales del US Open
El duelo de Frances Tiafoe vs. Ben Shelton por las semifinales del US Open es este viernes 11 de septiembre, a las 20 horas de Chile.
Dónde ver a Frances Tiafoe vs. Ben Shelton por las semifinales del US Open
El partido del Frances Tiafoe vs. Ben Shelton por las semifinales del US Open se transmite por ESPN y Disney+.
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