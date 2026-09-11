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    Con la bendición de Claudio Bravo: quién es Christian Bravo, el joven arquero que llega a la Roja

    El guardameta de 20 años se consolidó esta temporada como titular de Huachipato. Su rendimiento le abrió las puertas de Juan Pinto Durán mientras recibe los consejos del excapitán de la Selección, uno de sus referentes desde la infancia.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con la bendición de Claudio Bravo: quién es Christian Bravo, el joven arquero que llega a la Roja. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    “Siento que si ando bien, si estoy jugando en mi club, la Selección va a llegar sola”. La frase es de Christian Bravo y la dijo justo después del empate sin goles entre Huachipato y Colo Colo, donde fue la figura. El guardameta solo tuvo que esperar un par de días: Nicolás Córdova lo incluyó en la nómina de la Roja que jugará una serie de amistosos en Norteamérica, ante Canadá, México y Estados Unidos.

    Tiene 20 años y esta temporada se convirtió en el arquero titular del elenco de Jaime García. Llegó al primer equipo luego de pasar por las divisiones menores del club acerero y, en medio de las lesiones de Rodrigo Odriozola y Sebastián Mella, asumió la responsabilidad del pórtico. Con sus actuaciones se quedó con el puesto.

    Bravo nació en Talcahuano y se formó futbolísticamente en Huachipato. Desde sus primeros años en la cantera comenzó a ser considerado para los procesos de selecciones juveniles. En 2022 fue nominado a la Roja Sub 17.

    Su estreno profesional llegó el 13 de septiembre de 2025. Ese día, Huachipato visitó a Cobresal en El Salvador. El equipo de la Región del Biobío perdió 3-2. Para Bravo, eso sí, comenzaba una etapa que durante 2026 tendría un cambio importante. En la actual temporada ya acumula 25 partidos con Huachipato y ha recibido 38 goles.

    Después del último partido recibió el reconocimiento de Vozinha, arquero del cuadro albo. “Me felicitó por el partido que hice y me deseó que me siguiera yendo bien”, reveló Bravo.

    Bravo fue figura ante Colo Colo. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    La bendición de Claudio Bravo

    Uno de los nombres que ha seguido su desarrollo es Claudio Bravo. El exarquero, histórico excapitán de la selección chilena, ha tenido conversaciones con el joven guardameta de Huachipato y le ha entregado consejos durante este proceso. “Me dijo que siguiera trabajando, que siguiera esforzándome, que los límites siempre se los pone uno nomás. Solo seguir trabajando y que vas a llegar lejos”, relató Christian Bravo.

    La relación tiene un componente especial para el jugador: el exarquero del Barcelona es uno de sus referentes. Si bien ambos comparten apellido, no existe un vínculo familiar. “Es mi ídolo de la infancia. Compartimos apellido, qué mejor que el capitán que llevó a Chile a la gloria te dé sus palabras de apoyo”, expresó el arquero acerero cuando supo de los primeros elogios del exjugador del Betis.

    En su rol como comentarista de televisión, el exguardameta destacó hace algunas semanas el trabajo que está realizando en su club. “Me gusta Bravo, de Huachipato. Son chicos que tienen que seguir compitiendo, tienen que seguir jugando, tienen que seguir equivocándose. Ahí también va la paciencia de los clubes y de los entrenadores. Deben aguantar situaciones que son propias de la posición”, comentó.

    Durante las últimas horas, además, el exarquero de la Roja compartió en su cuenta de X antiguas fotografías junto al joven guardameta. “Los jóvenes no necesitan más discursos, necesitan ejemplos”, escribió Claudio Bravo.

    La jornada más compleja

    El camino de Bravo también está marcado por un episodio extrafutbolístico. Durante el partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, una bomba de estruendo cayó cerca del arco que defendía. El portero sufrió daños auditivos y tuvo que ser trasladado a un centro médico.

    Días después, publicó un mensaje para agradecer las muestras de apoyo que recibió. “Quiero tomarme un momento para agradecer de corazón a todos los que se han preocupado por mí durante estos días. A cada persona que me escribió, que me llamó, que preguntó por mí o simplemente me mandó buenas energías. De verdad, gracias”, escribió.

    “Nunca pensé que me tocaría vivir algo así dentro de una cancha. Fue un momento muy difícil y que seguramente me va a marcar, pero hoy me quedo con lo más importante: gracias a Dios estoy bien y ya estamos de pie”, agregó.

    También agradeció a su familia, amigos, compañeros y a quienes lo acompañaron después del episodio. “Ahora toca recuperarse, aprender de todo esto y seguir adelante. Porque esto no va a cambiar las ganas que tengo de hacer lo que amo ni el sueño de seguir defendiendo esta camiseta. Gracias por tanto cariño. Nos vemos pronto dentro de una cancha”, cerró. Ahora competirá con Lawrence Vigouroux y Brayan Cortés por el arco de la Roja.

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