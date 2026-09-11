Franco Parisi y apoyo del PDG a MK4: “Queremos mejorarla. No somos ni oficialistas ni oposición, somos proposición”
El líder del PDG valora la reforma al mercado de capitales del gobierno, pero tiene algunas dudas sobre el Fonavi. "Está bien que el presidente Kast me robe el eslogan, que Chile tiene que ser un país de propietarios y no de arrendatarios. Se lo presto, sin ningún problema, y no le cobro royalty. Pero, díganme cómo. Hasta ahora, a mí no me queda claro", afirma.
El fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, líder del partido de una de las bancadas que podría ser clave en la Cámara de Diputados para que el gobierno consiga sacar adelante la reforma al mercado de capitales, ya hizo un primer análisis del proyecto.
En particular, respecto del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), que considera “lo más relevante y que tiene mayor impacto”, hizo un video explicativo que envió a la bancada de su partido y también al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, donde expone las dudas que tiene sobre esta medida.
¿Le pareció bien el Fonavi?
-Creo que falta un doble clic o una segunda derivada porque, ¿cómo van a entrar esos US$20 mil millones? ¿Van a entrar a través de deuda directa, o posteriormente con esos instrumentos de deuda se va a hacer un mortgage-backed security (MBS) y se van a vender? La pregunta es sencilla: ¿este es un espejo del Fannie Mae de EE.UU., sí o no? Si es un espejo, estamos completamente de acuerdo.
¿Y lo es?
-No sé. Hay que preguntarle al ministro, porque lo que ocurre es lo siguiente: Fannie Mae no hace la emisión, aquí la haría. Pero después lo que hace Fannie Mae, los compra, hace un MBS y lo vende al mercado.
Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va a operar el Fonavi? Nosotros sabemos que (el aporte del Estado) va a llegar hasta los US$2 mil millones y se puede endeudar hasta diez veces. Es decir, hasta US$20 mil millones. ¿Qué va a hacer? ¿Va a comprar el hipotecario? ¿Se lo va a quedar? ¿Lo va a ocupar y lo va a vender con un seguro, con una garantía?
La ley no dice eso. Se queda el fondo con ese hipotecario.
-Eso sería un error. Creemos que debería ser un símil al Fannie Mae. Ellos no lo emiten. Lo compran, lo empaquetan en grupos, en un MBS. Son varios créditos hipotecarios. Y los vende con una garantía para aumentar la liquidez. Si es como un MBS similar al Fannie Mae, eso va a permitir llegar a entre 150 mil y 190 mil créditos hipotecarios, con una rebaja de la tasa de un 4% a 3,5%.
De no ser así, si lo guarda y el Fonavi se queda con esa deuda, la pregunta es: ¿cómo se van a reflejar los US$20 mil millones en las cuentas fiscales? Haría que pasáramos de entre US$145 a US$160 mil millones (de stock deuda pública), y podríamos estar muy cerca o en las vecindades del 45% del PIB (límite prudente).
Entonces, mi recomendación es que sea igual que Fannie Mae, que pueda comprar, empaquetar y vender esa deuda, y de esa forma se incorpora que las AFP puedan comprar esos MBS. Y eso va a permitir una mayor rotación de crédito, para llegar a los 150 mil créditos hipotecarios, suponiendo una tasa promedio de 4,5% a 5%, y bajar la tasa de 4% a 3,5%.
¿Más allá de ello, le parece una buena propuesta esta y las demás, o hay alguna en que tenga reparos?
-En vez de bajar el IVA para las operaciones de extranjeros, yo abriría de una vez por todas la banca offshore. Sería lo más conveniente con esa misma rebaja impositiva.
Estamos contentos con la reforma, creo que hay que llevarla adelante, pero hay que conversarla con los diputados y también me gustaría un incentivo a la nominalización de la tasa de interés. Es decir, que si se emite deuda, que se eviten costos de intermediación, impuestos de la intermediación, para créditos nominales y no créditos en UF.
¿Incentivar que los créditos sean más nominales que en UF?
-Claro, nominalizar la economía. De todas maneras. Esa es la única forma en que nosotros nos vamos a poder desenganchar de la UF en el mediano a largo plazo.
Pero eso debe incorporar una prima por riesgo de inflación, que es mayor, si es que se entrega un crédito nominal (versus en UF).
-No, porque depende quién es el que asume el riesgo. ¿El que asume el riesgo es el emisor o el comprador de la deuda? En todo el mundo los créditos hipotecarios son nominales. Entonces, el crédito hipotecario que yo tengo en EE.UU., cada vez que hay inflación, yo gano. Y por lo tanto, todo el establishment comprador de deuda alega para que no suba la inflación.
Por lo tanto, nosotros sí tenemos que emigrar, y en esto estamos atrasados, a una nominalización de la economía. Y eso parte por qué incentivos tiene que tener el Banco Central para que emita en pesos en los BCP; y la Tesorería en los BTU, para que sean BTP.
Esa es la problemática que estamos viendo, y eso se puede ver enganchado con algún incentivo más para deuda en pesos en los nuevos fondos generacionales.
¿Van a pedir que se acojan propuestas para dar su voto a favor, o van a aprobar esta reforma porque piensa que es positiva?
-No lo sé. Eso lo tienen que ver los diputados. Nosotros queremos mejorarla. No somos ni oficialistas ni oposición, somos proposición.
Y también creemos que esta idea de eliminar el IVA no es lo mejor. Lo mejor sería reembolsar el IVA hasta viviendas de 4 mil UF. Creo que sería un tremendo impacto.
¿Pero si usted fuera diputado, apoyaría el proyecto?
-Depende de la conversación, y de cómo va a ser. Si va a ser Fannie Mae, o no va a ser Fannie Mae. Me está diciendo: ‘ya, vamos a Grecia’. ¿A quién no le gusta ir a Grecia? Pero cuánto sale, cuántos días, dónde vamos a estar, etcétera. O sea, hay muchos detalles que hay que analizar.
Nosotros en la campaña, y está bien que el presidente Kast me robe el eslogan, que Chile tiene que ser un país de propietarios y no de arrendatarios. Se lo presto, sin ningún problema, y no le cobro royalty. Pero, díganme cómo. Hasta ahora, a mí no me queda claro. Si esos US$20 mil millones van a ser pura deuda, no veo cómo va a llegar a los 150 mil créditos hipotecarios. No me cuadra si no vende estos créditos al mercado. Y si le va a colocar garantía o no le va a colocar garantía (estatal).
¿Cree que habrá un debate profundo y que va a demorar en el Congreso, o esto podría salir relativamente rápido?
-Conociendo al ministro Quiroz, yo creo que va a salir rápido. Él es a businessman, es como yo, tiene que ser rápido. Pero también creo que Hacienda aprendió de lo que ocurrió antes. El problema no va a estar en el PDG. El PDG siempre es propositivo. Lo que nosotros estamos diciendo es: hágalo similar a Fannie Mae, más que aumentar la deuda en US$20 mil millones al Estado.
Dicho esto, esto es lejos lo más cercano al PDG que puede haber. Este Fannie Mae, creo que es más de centro, centroizquierda. Así que nosotros estamos muy contentos con esta medida. Nosotros queríamos algo un poquito más agresivo, en términos de devolución del IVA, como señalaba, y un subsidio a lograr créditos afuera. Pero esto es una buena fórmula, siempre y cuando se financie. Esto se puede financiar a través de las AFP, aumentando el cupo de inversión en este producto que estamos creando, que es el mortgage-backed security Fonavi. No sé cómo le podríamos poner.
Igual, en líneas generales, valora el proyecto...
-Nosotros siempre vamos a valorar cualquier proyecto que vaya en pro de la clase media. Nosotros queremos más propietarios y menos arrendatarios. Siempre lo hemos dicho. Yo creo que se queda corto en algunas medidas. Nosotros estaríamos dispuestos a ir más allá.
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