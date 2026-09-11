Hombre es herido a bala por carabinero tras intimidar a transeúntes con arma blanca en Copiapó

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga los hechos que terminaron con un sujeto herido a bala por parte de un efectivo de Carabineros, en la ciudad de Copiapó, Región de Atacama, luego de que presuntamente intimidara a peatones en la vía pública.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el hecho ocurrió esta tarde, en la avenida Henríquez con calle Los Carrera, lugar al cual llegó Carabineros tras diversos llamados al 133 que advertían la presencia de un sujeto que tenía en su poder un arma blanca.

El individuo no solo portaba el objeto en la vía pública, sino que también comenzó a intimidar a transeúntes que pasaban por el lugar, lo que dio la alerta a las policías, ante la proximidad a un colegio y un supermercado.

Asimismo, causó desórdenes en locales comerciales del sector, según señaló la Fiscalía.

Personal policial solicitó al sujeto deponer su actuar, sin embargo, no hizo caso a las órdenes y, al aproximarse a uno de los efectivos, este disparó en su contra a la altura del abdomen, según se puede apreciar en registros difundidos en redes sociales. Tras eso, fue reducido.

Ante lo anterior, el fiscal Sebastián Coya concurrió al lugar e instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI, además de disponer el liderazgo del Equipo contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Atacama.

Los equipos realizaron el levantamiento de evidencia y la toma de declaraciones a funcionarios de Carabineros y testigos.

El sujeto herido, en tanto, ingresó al servicio de urgencia del Hospital Regional, sin que se conociera de inmediato el diagnóstico de su lesión.