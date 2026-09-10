Otro favorito manda un aviso: Bayern Múnich aterriza a la revelación nórdica y arranca goleando en la Champions League

Este jueves se cerró la primera jornada de la Champions League 2026-2027, en su Fase de Liga. Uno de los candidatos que faltaba por presentarse era el Bayern Múnich. En el Allianz Arena, el multicampeón germano arrancó con un gran triunfo que construyó fundamentalmente en el segundo tiempo. Acabó arrollando al Bodø/Glimt por 5-0.

Si bien todo el favoritismo recaía en el cuadro bávaro, los noruegos llegaban con el cartel de ser el elenco revelación de la temporada anterior. Los nórdicos se metieron en octavos de final en una campaña donde vencieron al Manchester City, al Atlético de Madrid y al Inter de Milán. En esta ocasión superó dos fases de clasificación para volver a estar en la Fase de Liga.

El Bayern de Vincent Kompany (uno de los nominados para el premio de Mejor Entrenador del Balón de Oro) registró una posesión del 72% durante el primer tiempo y remató 11 veces. Pero se fue al descanso en blanco. El manejo de la pelota le correspondió a los germanos, ante un rival que se compactó ordenadamente en su lado de la cancha, no obstante tuvo dificultades para generar peligro real. En los 5′, un cabezazo de Luis Díaz fue rechazado de gran manera por el golero Nikita Haikin.

El colombiano fue el puntero izquierdo, mientras que Michael Olise jugaba por la derecha, con perfil cambiado. Jamal Musiala estaba en el centro, detrás de Harry Kane. A priori, un ataque altamente poderoso. Sin embargo, le costó abrir la defensa. En los 35′, un remate de Joshua Kimmich dio en un poste. Pero la más clara fue en los 43′, con una volea del propio Kimmich que contuvo el portero Haikin en la línea de meta.

Pese a imponer el desarrollo del juego, le costó al Bayern destrabar la resistencia del Bodø/Glimt. Para mala fortuna de los noruegos, su arquero titular debió salir lesionado. Haikin fue clave para mantener el cero en el primer tiempo y no pudo continuar. Lo reemplazó Julian Lund. Esta movida terminó favoreciendo a los muniqueses.

El primer remate que recibió Lund fue gol. En los 47′, Musiala abrió la cuenta. Le quedó el balón y sacó un remate cruzado que venció al recién ingresado guardameta. El 1-0 sirvió para desatar los nudos. El Bayern empezó a fluir y cada avance era peligro de gol, ante un rival que no reaccionaba ni inquietaba al inoxidable Manuel Neuer.

El segundo golpe bávaro sucedió en los 61′, gracias a Harry Kane. Michael Olise sirve un tiro libre abierto y encuentra al artillero inglés, quien cabecea y bate al portero rival para el 2-0. Había espacio para más. En los 77′, Alphonso Davies convirtió el tercero. Luego de un mal rechazo de un tiro de esquina, la pelota le queda al canadiense y éste saca un furioso zurdazo desde la entrada del área.

El triunfo se constituyó en goleada, porque en los 83′ llegó el golazo de Olise, con un zurdazo que se clavó en un ángulo. El crack francés timbró un doblete, porque en los descuentos volvió a convertir. Un 5-0 en el estreno para el Bayern, candidato de fierro para esta Champions 26-27.

El United volvió en grande

En la jornada de jueves, también se produjo el esperado regreso del Manchester United luego de dos años fuera de la competencia. Recibió en Old Trafford al Sabah de Azerbaiyán y lo hizo con una holgada victoria de 4-0.

El debutante elenco azerí superó tres rondas de clasificación y repechaje para alcanzar la Fase de Liga. De entrada se metió en los libros al ser el primer equipo en la historia de la Liga de Campeones en alinear una oncena inicial de jugadores de 11 nacionalidades diferentes en su primer partido. Contó con jugadores de Argelia, Sudáfrica, Uzbekistán, Jamaica, Nigeria y Ruanda, entre otros.

Los tantos de los Diablos Rojos fueron anotados por Matheus Cunha (27′), Bruno Fernandes (42′), Benjamin Sesko (45′) y Lisandro Martínez (68′).

Mientras que el Como de Italia, dirigido por Cesc Fábregas y debutante en el torneo, superó 4-1 al Leipzig de Martín Demichelis.