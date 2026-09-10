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    Detienen a cuatro sujetos de la banda de Los Peregrinos en Antofagasta: se les imputan diversos robos en la ciudad

    Según la investigación por parte de la Biro Antofagasta, los individuos identificaban víctimas al interior de entidades bancarias para posteriormente generar una situación que les permitiera ejecutar sus robos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Detienen a cuatro sujetos de la banda de Los Peregrinos en Antofagasta: se les imputan diversos robos en la ciudad Prensa PDI Antofagasta

    Una investigación de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Antofagasta permitió desbaratar la banda de Los Peregrinos, dedicada al robo a personas que salen de un banco.

    “Esta investigación permitió establecer el modus operandi de una banda cuyos integrantes se trasladaban desde la Región del Biobío hasta distintas zonas del país para cometer delitos bajo la modalidad salida de banco. Cada uno cumplía una función determinada, desde la identificación de las víctimas hasta su seguimiento y posterior distracción para concretar la sustracción del dinero”, explicó el jefe de la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta, subprefecto Gabriel Yáñez.

    Según detallaron desde la PDI, la banda operaba bajo la modalidad del “pinchazo”: buscaban generar una situación que forzara a sus víctimas a detener el vehículo en que se transportaba. Mientras algunos miembros distraían a los afectados, el resto accedía al móvil para sustraer dinero.

    Previamente, un miembro de la banda identificaba a potenciales víctimas al interior de entidades bancarias.

    De hecho, se tomó conocimiento de la banda el pasado 28 de agosto, cuando una serie de víctimas sufrieron robos cuyo avalúo total alcanzó los 19 millones de pesos.

    En ese contexto, el 9 de septiembre la Biro Antofagasta detectó nuevamente la presencia de los sujetos en la ciudad, por lo que se dio aviso al Ministerio Público. Durante la jornada, los imputados se desplazaron por distintos puntos de la ciudad, como una notaría ubicada en el sector céntrico de Antofagasta.

    Gracias a este seguimiento se pudo finalmente detener e individualizar a los sujetos, provenientes de la ciudad de Concepción, los que fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Antofagasta este jueves.

    Además de su detención, el trabajo policial permitió incautar un automóvil Kia Río 4, año 2017; seis teléfonos celulares y prendas de vestir vinculadas a las diligencias investigativas.

    Prensa PDI Antofagasta
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