Carabineros enfrenta a tiros y logra detener a sujetos que robaron 395 kilos de carne premium en frigorífico de Recoleta

Una persecución policial terminó con dos detenidos tras el robo de 395 kilos de carne en un frigorífico de Recoleta.

Cerca de la 15.00 horas de este jueves, por el teléfono de emergencias policiales 133, Carabineros recibió un llamando en que alertaban sobre el asalto a una bodega de alimentos en avenida México 989.

Los sujetos intimidaron con armas de fuego a los locatarios y se apropiaron de mercadería.

Personal de la policía uniformada que concurrió al lugar sorprendió a su llegada a dos hombres y dos mujeres, que al advertir su presencia abordaron un vehículo para escapar.

De esta forma se inició un seguimiento controlado de la banda.

Durante la persecución, los individuos efectuaron disparos contra el personal policial, acción que fue repelida mediante el uso de las armas de servicio por parte de los uniformados.

Mas tarde, el vehículo que estaba siendo seguido se detuvo en una cancha, sus ocupantes descendieron y huyeron para ingresar a un domicilio.

El mayor Cristian González Ávila, comisario de la 6° Comisaría Recoleta, dependiente de la Prefectura Santiago Norte explicó que en la población La Chimba “estos sujetos descienden del vehículo y mientras estos también trataban de huir de personal policial, comienzan a disparar al personal de Carabineros y los carabineros también proceden a repeler el ataque”.

Dos sujetos adultos, de 35 y 46 años, con un amplio prontuario policial fueron detenidos.

Uno de ellos resultó lesionado en una pierna al momento de descender del móvil, siendo sindicado por personal SIP como el autor de los disparos efectuados contra los policías.

Además de las cajas de carne de primera selección que robaron de la bodega, se recuperó un arma de fuego -revólver- y una pistola con su respectiva munición el cual mantiene encargo vigente por robo.