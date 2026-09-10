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    Crespo recibe portazo de Carabineros en su intención de volver a vestir de verde: abogado acusa ilegalidad en resolución

    La resolución de la policía uniformada señala que el plazo de reincorporación ya expiró. Sin embargo, su abogado, Mauricio Bascur, afirma que no se está considerando que Crespo estuvo sometido a un proceso penal que debería suspender ese plazo y por eso apelará.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    MARIO TELLEZ

    Una de las primeras cosas que dijo el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo una vez que la Corte Suprema confirmó su absolución en el caso de Gustavo Gatica fue que quería volver a las filas de la institución.

    Crespo fue sometido a un sumario administrativo por el manejo de la cámara GoPro que debía utilizar en los operativos que Carabineros realizaba a diario en el marco de las violentas protestas por el estallido social de 2019. Allí se estableció que Crespo no descargó las imágenes en el computador fiscal para esos efectos ni tampoco informar de esto a su jefatura. Las imágenes fueron entregadas en diciembre siendo que el hecho investigado y que da inicio a la investigación en su contra ocurrió el 8 de noviembre de 2019. Fue con ese argumento que, previo al proceso penal, el exuniformado fue sometido al retiro temporal.

    El procedimiento sumario quedó en suspenso hasta que se resolviera el juicio penal en su contra, donde terminó siendo absuelto de los cargos que imputaba la Fiscalía Centro Norte. Fue así como su abogado en esta parte administrativa, Mauricio Bascur, presentó en agosto un requerimiento formal al general director de Carabineros, Marcelo Araya, buscado lo que se conoce como la rehabilitación del funcionario. Crespo lo que busca es retomar el mismo puesto que tenía antes de salir de la institución, ad portas de un ascenso de grado.

    Sin embargo, en un escenario inesperado para Crespo, las primeras respuestas no fueron satisfactorias para sus pretensiones.

    Las respuestas

    La primera respuesta fue el 12 de agosto en un escrito firmado por el propio general director, Marcelo Araya. Allí se repasa punto por punto la situación administrativa de Crespo, donde se considera la falta en la cual incurrió por la manipulación de las cámaras que portan los uniformados. Lo mismo se hace con la buena conducta del inculpado y sus años de servicio a la institución. Luego de acoger en parte el recurso de reposición por el sumario, el proceso establece que se modifica la separación del servicio y se le fija un día de arresto, sin servicio. Luego la resolución es derivada al Departamento de Personal para discutir su reincorporación.

    Sin embargo, en este último paso Crespo terminó perdiendo sus opciones. En un documento firmado por el general inspector Ariel Oñate con fecha 1 de septiembre se señala que no existe normativa legal ni reglamentaria para el reingreso inmediato del personal de nombramiento supremo que fue llamado a retiro temporal.

    En síntesis, la resolución señala que Crespo estuvo más de tres años desde que fue sometido a retiro temporal, lo cual se transforma en un retiro absoluto. Lo definido en el escrito anterior firmado por Araya es contradictorio para la defensa de Crespo. De hecho, explica Bascur, Crespo podría haber quedado sin sanción alguna y si no pasaba el filtro del Departamento de Personal no tendría efecto alguno.

    El mismo escrito dice que distinto sería si Crespo fuera un PNI (personal de nombramiento institucional), los grados como cabos y suboficiales, donde podría ser rehabilitado en la institución.

    “Por tanto, y en razón de las consideraciones previas expuestas, no resulta posible acceder a lo solicitado”, finaliza ese escrito.

    Crespo insistirá

    Bascur, en diálogo con La Tercera, señaló que presentará un recurso extraordinario de revisión. Allí buscará que se reconsideren dos puntos. El primero, los fundamentos detrás del uso de las cámaras, donde dice que nunca se manipularon y que su defendido no descargó imágenes. “Creemos que independientemente de que se haya morigerado de una forma la medida gravosa que se aplicó en primera instancia (en el sumario), los fundamentos de esta resolución nuevamente son errados”, señaló.

    El mismo cuestionamiento gira en torno a los plazos que terminan por dar a Crespo el retiro absoluto. Según dice, al considerar el artículo 41 de la Ley 18.961 y en el D.F.L 2 de Carabineros de Chile, Artículo 110, con respecto al retiro absoluto, se omitió al inciso segundo, que señala: “No obstante, respecto del Oficial procesado cuyo retiro se hubiere dispuesto por los hechos materia del proceso, el plazo se prolongará hasta la terminación de la causa”.

    Es por esto que para Bascur la resolución es ilegal y arbitraria. “Esto es paradójico, nunca pensamos que el adversario iba a estar en la propia institución ni que la institución buscara un argumento legal que a lo menos es falso para poder”, señaló. Según el conteo de Bascur, Crespo lleva 89 días en retiro temporal considerando el largo juicio en su contra.

    “Esta es una muy mala señal para el personal de Carabineros, ya que lo que evidencia es que, independientemente de lo que resuelvan los tribunales de justicia en una causa penal Carabineros de Chile toma la decisión arbitraria de no proteger a su personal”, agregó el abogado, quien dice que de no tener otra respuesta acudirá a la Corte de Apelaciones.

    Por último, Bascur disparó directo: “La verdad es que resulta lamentable. Creemos que la decisión de reincorporar a Claudio Crespo requería de una valentía del actual general director que no fue demostrada en su momento ni por el general Mario Rozas ni por el general Ricardo Yáñez”.

    Más sobre:Claudio CrespoCarabinerosMauricio Bascur

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